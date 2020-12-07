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التهافت العراقي السعودي نحو المقصلة!

61 2020-12-07

 

د. حسين فلامرز ||

 

دولة الرئيس الكاظمي وبرهم والحلبوسي لن تدوم الا سنة وقد يكون اكثر بقليل! العجيب في هذه المجموعة البراغماتية انها تتصرف وكانها لديها معاملة بيع قطعة ارض فيها ورثة كثيرين!! وأهم مافي الموضوع هو جمع التواقيع واقامة الولائم والركض نحو الاتفاقيات التي بالتاكيد لن يهنأوا بها هم انفسهم! هذا اذا مااطال الله في عمرهم! وانا شخصيا ادعوا الله ان لايطول في عمرهم حتى لايرو مايمكن ان لايحبون ان يروه .

ان تهافت هذا الثلاثي علنا وبعض أخر في الخفاء لايعني البتة ان الامة العراقية ستسير في هذا الاتجاه وان الامور ستدوم مثلما يتمنون! حيث ظهر جليا ومنذ بدا المرحلة الجوكرية لتغير حكومة السيد عادل عبد المهدي طيب الذكر والذي فعل مالم تفعله الدول الديمقراطية ، حينما جرد الجيش من السلاح وطلب منهم ان يحموا المتظاهرين! بل الاكثر من ذلك ترك المنصب وقدم استقالته وغسل يديه من كل تلك الاوساخ التي تلطخت بها يداه جراء تصديقه بعض الكتل السياسية المتخاذلة. حينها قلنا " والله لو رحل عادل لن يأتي بعده عادل". نعم ترك المنصب عكس اولىك الذين يدعون الديمقراطية ويتاجرون بارواح الشعوب مثل ترامب ومن لف لفه.

لنعود الى السعودية التي تم عزلها تماما عن العالم بسبب ممارساتها الارهابية والمتاجرة بدماء الشعوب ، بل وحتى شعبها ومواطنيها ومنهم الخاشقجي الذي تم صهره بالتيزاب! انشغلت السعودية بالعراق وبالتواقيع ! برهم يستقبل والحلبوسي يريهم قطع الاراضي والكاظمي يوقع مع سبق الاصرار والترصد.  هؤلاء اقسموا بشرفهم على صيانة شعب العراق وترابه وانا على يقين انهم اقسموا ولا يعرفون معنى قسمهم.

ان الحكام السعوديون لم يكتفوا بارسال الارهابين وطوابير السيارات والمتفجرات لهلك العراق فقط، انما ارسلوا الملايين من الدولارات لمخيمات النازحين بشكل منتقاة من دون المرور من الحكومة العراقية وبموافقة الامم المتحدة! هذه المنظمة الخرفة التي تاكدت بانها خاوية من اي التزام او اخلاق والشعب اليمني يقتل كل يوم.

الثلاثي البراغماتي يستقبل ممثلي الحكام السعوديون وفي نفس الوقت وزير خرجيتنا في البحرين يطمانهم! من ماءا لاادري!! فعلا هؤلاء لايستحون! وكل اولئك وهؤلاء مجتمعين ويحضرون لطبخة جاهزة الى الذي سياتي بعدهم! وستكون اياما سوداء! بكل بساطة و وضوح اسمعوا وعوا! سيبحث عنكم العراقيين في كل مكان ومن اجل ان يكافؤكم حينها على بيع ماتمكنتم من بيعه ولم يتم تسليمه ان شاء الله.

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التهافت العراقي السعودي نحو المقصلة!
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