المقالات

قبل المقاومة وبعد المقاومة .. للتاريخ والذكرى


    ابو الصادق العاملي||

لمن ما زال يتساءل "ليش شو قدمت لنا المقاومة"    هالحكاية حكاها سماحة السيد حسن نصر الله باحتفال الكشاف السنوي... خبرنا السيد وقتها انو لما كان يقرأها كان يبكي.. والحكاية بتقول: بطير دبا ضيعة من ضيع الجنوب لبتبعد عن بيروت 90 كلم كان فيه ولد اسمه محمد جواد توفت امه وعمرو ما صار 4 سنين وبعمر 10 سنة توفى بيو وكان راهن البيت لساكنين فيه واخده صاحب الرهن  اختو الوحيدة مزوجة وخيو الكبير عبد الكريم صار كفيلو هو وخيو الاصغر أحمد بعد سنة سافر عبد الكريم يكفي دراستو بالنجف  وبقي مع خيو أحمد لحالن  كان ينام بالبيت القديم لجده عالارض لا فرشة ولا لحاف يضب اجريه على صدرو ويلف ايديه على راسو من البرد ليقدر يغفى  اكله كان حمص مقلي وفستق بقشرن كان يشتريهن من دكانة الضيعة بالدين وبس كترو الدينات بطل الدكنجي يعطيه شي اوقات كان يضل 3 ايام بلا اكل ضل على هالحالة كم سنة لحاله  وبالجنوب لا في شغل ولا شحار ومتلو متل شباب الضيع بالجنوب لازم ينزل على بيروت ليشتغل بس اجار طريق ما معو نزل من طير دبا على بيروت مشي كم يوم قولكن اخدت معو ؟ يومين مشي  وببيروت حكاية تانية  وصل على ساحة البرج اول المغرب لا معو حق اكل ولا عندو مطرحة ينام  وبنام محمد جواد على مصطبة بالبلد  بيمرق واحد من ضيعتو عرفو بس شافو  فيقو "شو عم تعمل هون يا محمد جواد؟" "نزلت دور على شغل ومفش مطرح نام " قلو "امشي معي نحنا مستاجرين اوضة بتنام معنا هالليلة لنشوف شو بدنا ندبرلك شغل" راح محمد جواد مع هالزلمة وفات على اوضة 4 ب 4 م فيها اكتر من 20 شاب من الجنوب والبقاع مستاجرينها سوا ليقدرو يدفعو اجار ها وبنامو كعب وراس لتساع وصاحبة الاوضة بتنام هي وابنا معن كمان حاطة ستار بزاوية الاوضة وبتنام وراها  والصبح بروحو على شغلن كل النهار وبيرجعو بس بنامو بهالغرفة تاني يوم نزل محمد جواد معن وبساحة البرج كانو ينطرو حدا بدو شغيلة وشو هو الشغل المتوفر ؟ عتال وزبال وماسح احذية او حدا بدو يعمر وعندو نقلة حجارة او بحص او رمل  هيدي هي الشغلات لكانت متوفرة لاهل الجنوب والبقاع وغير هيك بكون بيتو بالقلعة اذا بيتوظف بالبلدية او بشركة ناطور او عامل نظافة او خادم . محمد جواد بلش يبيع قصص ومجلات قضا اول نهار من ساحة البرج لباب ادريس لسوق الطويلة والمينا ما وفت معه ما قدر يطلع حق وجبة . نصحه واحد من زملا الاوضة يبيع كازوز كمان جرب وما مشي الحال لحد ما شاف شاب من عمره عم يبيع كعك سأله عن المصلحة قلو بطلع حق العشا واجار المنامة واذا جعت باكل من هالكعكات عجبتو القصة وراح معو عالفرن واتفق مع صاحبو يبلش تاني يوم الصبح بعد فترة اكتشف انو الفران عم يستغلو بيعطيه 20 كعكة ب 15 قرش وهني ما بكلفوه 5 قروش قرر يترك المصلحة وتعلم صنع الحلو "مشبك وعوامة ونمورة" من شاب معن بالاوضة وصار هو يصنع ويبيع لجمع مصاري وسافر عالعراق عالنجف لعند خيو عبد الكريم ليدخل بالحوزة ويرجع بعد سنين طويلة ويسكن بمعركة قضاء صور  بعد وفاة خيو عبد الكريم لكان امام البلدة وبمعركة وصل فيه الحال انو يحمل زلمي كيس وواحد تاني صاع ويبرمو عالبيوت يجمعو شو بيتبرع فيه اهل الضيعة من طحين وخبز وتين لشيخ الضيعة . هيدي حكاية العلامة الشيخ محمد جواد مغنية . وهيدي حالتنا كانت هيك قبل المقاومة هلق عنا مقاومة ذلت الجيش لبهدل كل جيوش العرب  عنا مقاومة  دول عظمى بتحسبلا حساب  وبتوقف على خاطرها . عنا مقاومة وين في واحد بقول آخ بتكون حدو وعم تساعدو عنا مقاومة قلبا عالوطن وعينا على فلسطين وايدا عالزناد . شفتو وين كنا ووين صرنا ؟
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
التحالف الوطني..ليس حلا!
الشيخة الجنوبية ..!
أصبع على الجرح..جبهة الشرفاء ...!
المطبعون مع إسرائيل والشعور بالنقص
التكنلوجيا والعلم صنع العباقرة يستغله اغبياء سفاحين
دسوا لهم الداء في الدواء!
ماذا لو إهتز أمن الإقليم؟!
فنتازيا نقاشية..!
أستثمار الشباب للمستقبل
التهافت العراقي السعودي نحو المقصلة!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1449.28
الجنيه المصري 75.93
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك