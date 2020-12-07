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دكاكين سياسية جديدة


 

حيدر الموسوي ||

 

احزاب جديدة وكثيرة تشكلت الان كلها ترفع اسم تشرين

العراق في العام القادم سيدخل موسوعة غينيس باعلى عدد من الاحزاب والحركات السياسية في العالم

ظاهرة التفريخ السياسي بهذا الشكل لاتدل على حرية العمل السياسي بقدر ما انها تؤكد ان البلاد ماضية الى المزيد من التشظي والفوضى في الحياة السياسية

اغلب تلك الدكاكين ان لم تكن كلها تحتاج اموال كثيرة خاصة موسم الدعاية الانتخابية ستبدأ مبكرا

وبالتالي هذا الرقم الذي سيكون قرابة ٢٥٠ حركة او حزب مسجل يدل على ان الصراع الدولي والاقليمي سيكون حاضرا بقوة على ادارة الحكم

النتائج ليست مشجعة على الاطلاق لان هذا الاسهال السياسي سيكرس تقاسم النفوذ في الدولة

ويبقى الحال كما في السابق ان لم يكن أسوأ

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