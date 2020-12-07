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أستعمار عقل المستحمر؟!


 

باقر الجبوري ||

 

حتى هذه الساعة ولا زال الاغبياء تائهين !

بين السفاهة والبلاهة !

فلايعرفون ما يخطط له الاعداء او يدعوّن ذلك !!!

الف مرة قلناها وكتبناها وعلقنا بها !

ان الحشد المقدس :-

⚀ اذا كان حشد ولائي اسسته ايران ودعمته !

⚁ او حشد مرجعي انتهى به الحال لاعلان المرجعية انه لايجوز تسميته بحشد المرجعية بل بحشد العتبات !

⚂ او حشد اسسته الاحزاب !

قبل الفتوى او بعدها !!

كل هؤلاء في ميزان اعداء المذهب ...

كلهم طائفيون ومليشياويين ومجرمين !

وجاؤا بفتوى ورعاية من مرجع ايراني طائفي !!

يصدر فتاوى إجرامية !!

هكذا هم ينظرون الينا والى الحشد والى المرجعية !

كل هذا والاغبياء من شيعتنا لايفهمون .

والاصح هنا ان نقول ... انهم لايريدون ان يفهموا !!!

اعتقد ان الصورة التي ذكرناها لكم هي صورة واحدة من بين الاف الصور والبوستات التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي يومياً ويتبين فيها حقيقة ما يراه الاعداء في الحشد الشعبي بكل مسمياته وبالمرجعية وبكل عناويناها  !!!

ومع ذلك ...

فسيبقى البعض من الحمير يصر على إستحمار عقله للاعداء !

ليكتب خلي نعيش او خلي نشوف !!!

او (( عوفونا من هاي السوالف ))

او أحنة شعلينة ...

او في اقصى تفانينه العقلية القول انهم يقصدون الحشد الكذائي دون الحشد الكذائي !!

الحقيقة اننا بتنا نستمع لهذا الكلام بالخصوص من ادعياء الانتماء للمرجعية والحقيقة انهم يريدون اضفاء الصيغة الشرعية لانحراف الاصنام التي باتوا عليها عاكفين حتى جعلوهم بمقام المرجع الاعلى !!

ليس عندي الا (( الله يطيح حظ كل اغم ... ))

فقد وصل السيل الزبى ...

هولاء صدق فيهم قول الممثل احمد الموجي (( انه لو بعلم في بهيم كان فهم ))

بل هم أظل ....

تحياتي .. .

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