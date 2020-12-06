عودة الزمن الجميل...

باقر الجبوري||

لمن كان يتمنى العودة الى حكم البعث !!!

وايام الزمن الجميل !

الحمد لله !!!

اول خطوة على طريق العودة !!!!!!

هو قانون الجرائم المعلوماتية !!!

وان شاء الله فبعد اقراره سيكون من حق الحكومة ان أطيح حظ اي واحد يتكلم عن النظام الحاكم !!

شخوصاً أو جهات او قرارات !

يعني الكلام على رئيس الجمهورية بما لايرضي مزاجه !!

سيعني الحكم بالسجن والغرامة !!!

والكلام على رئيس الوزراء بما لايرضى سيعني السجن والغرامة !!!

والكلام عن القضاء بما لايرضي القضاء سيعني السجن والغرامة !!!

والكلام عن الوزراء او نواب البرلمان بما لايشتهون سيعني السجن والغرامة !!!

والكلام عن القوانين والاجراآت بما لايرضي السادة المشرعون سيعني السجن و الغرامة !!

والكلام عن العشائرية او الدينية او النقد لاي جهة دينية او قومية او او او او يعني السجن والغرامة !!!

والكلام عن اي فساد او فاسد سيكون مصير المتكلم فيه هو السجن والغرامة الا إذا كان مقروناً بحكم القضاء وليس مجرد كلام عالشبهة !!!

هههههههههه

والاسوء هو ان الامر متروك للقاضي ورأيه الخاص في تحديد (( أهواء )) او تحديد مقاصد الكاتب (( القلبية )) !!!

بمعنى الحكم على الشبهة او النية القلبية !!!

وحسب تفسير القاضي لها ...

انها ايام الخير والزمن الجميل ...

فهنيئا للجميع عودة صفحة منن صفحات الماضي الجميل !!

تحياتي ...

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