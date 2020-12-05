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يقولون افضل وسيلة للدفاع الهجوم!


  مازن البعيجي ||   أنا أقول افضل وسيلة للدفاع "الوضوح"! ومن هنا اقول لكل من يسأل مرات لماذا قناة التلكرام بأسمك الشخصي "مازن الولائي" ، وفلسفتي في ذلك التبني والرأي هو الآتي : عالم التواصل الإجتماعي عالم فسيح فيه كل شيء قد يتوقعه الإنسان ويجمح فيه الخيال من سوء ومخططات وأفكار عدائية ، بل هو بيئة مخابرات وصنع رأي وعسل قد دس فيه السم القاتل على مستوى الأفكار والثقافية والعقيدة! لأنه - عالم النت - يدار من قبل دوائر الأستكبار العالمي ومخطط الحرب الناعمة الشامل ، فالفيس وغيره يمثل موقع لصنع الرأي والأستطلاع ومعرفة تفاصيل الكثير ، بل ومن الممكن أن تظهر شخصية وهمية أو متخفية تعلن عن ولائها لأي جهة كانت وتبدأ بالتنظير الضار والمجهول وقد يكون الحرفي الماكر لأجل إسقاط الكثير من الطيبين من أبناء الإسلام المحمدي الأصيل الحسيني المقاوم والتغرير بهم بشبهات وأفكار منحرفة ولا رادع حينها يلزم ذلك المتكلم الذي قد يبدو واحد لكن ممكن يكون خلفه فريق عامل مجهز بكل ادوات التأثير والأقناع ، ليسقط اكبر عدد مع مجهول قد يكون موظف في السفارة أو الموساد أو الوهابية القذرة! فظهرت بشخصي الواضح مع اخوة لي واساتذة كرام بارعين في التصدي ..اقوى واشمل مني.. دفاعا واضحا في ميادين الكتابة والتلفزيون وغيره ، ومثل هذا الظهور اعتبرته رسالة واضحة لتبني الدفاع عن الإسلام المحمدي الأصيل الحسيني المقاوم الذي ترفع لوائه دولة الفقيه إيران الإسلامية دون تخفي او مجهولية حال من اجل أن يعرف من يأخذ منا من مورد وعنوان معلن يمكن الأطمئنان له ، خاصة في مسائل معقدة تحتاج فيها الوضوح ومعرفة تاريخ من يتكلمون أو يتصدون للعمل الرسالي الحركي ، والله من وراء القصد ..   البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم).. 

 

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