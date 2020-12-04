المقالات

الدولة وفن الأدارة


 

سامي التميمي ||

 

 قصة قصيرة أعجبتني قرأتها من سنين ملخصها:

صاحب شركة كبر في العمر وأراد أن يوّلي أحد رؤوساء الأقسام مكانه وأراد أن يجري أختبارا ً بينهم . فطلبهم لمكتبه في أجتماع وتحدث معهم بكل صراحة  وشفافية بأنه لايستطيع بعد الأن أن يقوم بمهام عملة في أدارة الشركة وعليه تقرر أن يسلم الشركة لواحد منهم بعد خضوعهم لأختبار . فأندهشوا ياترى  !؟. مانوع هذا الأختبار .  فقال لهم :  لاعليكم أنه أختبار بسيط .  فقام بأعطاء لكل واحد منهم بذرة في كيس كتب عليه أسمه  . وقال لهم  : بعد مرور  6 شهور تأتون بتلك البذرة وقد أصبحت  زهرة . ومن سينجح سيكون هو المدير . وبعد أنقضاء المدة جاء الجميع بزهرته الجميلة وقدمها للمدير لعله  يغوز بالمنصب . إلا. واحداً منهم لم يستطع وكان خجلاً.

فسأله  المدير :   لماذا. أنت خجل . فقال. :  أعتذر منك ياأستاذ حاولت وأعتنيت بها قدر الأمكان. ولكن ليس هناك من تطور . 

فقال له المدير   : لاعليك أرفع رأسك أنت ستكون المدير  . فأستغرب صاحب البذرة التي لم ينجح بزراعتها وأستغرب الآخرون الذين نجحوا  . من تصرف مدير الشركة .

فقال لهم :  ياسادة ياكرام أنا أعطيتكم بذور فاسدة لايمكنها النمو  .

أختيار المنصب والمسؤولية يجب أن يخضع للأمتحان العسير والتقدير والفن والحكمة والمهارة  والخبرة  .

قد نكون مجتهدين في بعض الأعمال قد نكون مناضلين وقمنا بصناعة الثورة والأنتفاضة والأنقلاب وغيرها وقد نكون مجاهدين ومحررين وقدمنا الكثير من التضحيات  وقد نكون همشنا وتعرضنا  للفصل والتعذيب والسجون وقد نمتلك مهارات عديدة  .

فهذا  شئئ وأدارة الدولة وسياستها شئ  مختلف تماماً  . هو علم كبير ومهم ومتطور ويدرس في مختلف معاهد  وجامعات العالم  والأدارة الحديثة تختلف بخصائصها وسماتها عن باقي الأدارات التقليدية  .حيث أنها تعتمد على المرونة واللين والتحاور  وعدم التزمت والجمود . والأعتماد  على المعلومات والخبرات وملاحقة ومتابعة الحداثة والتطورات  الأدارية والتكنلوجية في كل مكان .   ووضع خطط  وبرامج ومناهج وكورسات متقدمةوأجتماعات  يومية و أسبوعية وشهرية وسنوية لمتابعة كل طارئ يحدث وأجراء التعديلات والتغيرات من أجل تفادي الأخطاء والأرتقاء بالعمل نحو  الأفضل .

ومن الضروري جدا  رسم السياسات من قبل متخصصين في الأدارة والأقتصاد والتنمية ووضع خطط ستراتيجية مهمة لتحقيق أهداف وغايات مستقبلية للدولة والمواطن .

أختيار المناصب والمسؤوليات مهما كانت صغيرة أو كبيرة يجب أن تكون للأفضل والأختصاص والنزاهة والقدرة والخبرة .

ـــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سوء التأثير..وحرية التعبير!
أوراق لابد من قرائتها..هـل تـتحـقـق نـبـؤة رفـسـنـجـاني ...؟!
الدولة وفن الأدارة
حريّة التعبير..ليست..إساءة التعبير
ضريبة إضافية على الساسة والاثرياء
هل أن الصين ساذجة ؟! 
أزمة العجز في المال..تكشف عورات أشباه الرجال
تنظف يا سياسي فأن الاسلام نظيف
لماذا .. الناصرية
العلمانية تستهدف ما تجهل..اللغة العربية انموذجا
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1449.28
الجنيه المصري 76.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك