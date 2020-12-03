المقالات

نحن بخير وسنريهم العجب لو جربوا ولكن لا حرب في الافق..!


 

محمد صادق الحسيني||

 

 فخري زادة أنجز مهمته كاملةً ورحل متوضأً  استعداداً للصلاة في القدس وسورية بالف خير موقعاً وموقفاً وتحالفات وصمود اسطوري رغم وجع بقايا الحرب.

ولبنان ايضاً بالف خير بعد جزع العدو من امكانية اختراق بيئة المقاومة وذهولهم امام صمود المقاومة كالطود.

والعراق سيتجاوز المحنة ولن يسقط بيد الامريكيين ثانية لانه محمي بثلاثي الولاية والحشد والجيرة.

واليمن اكثر عطاءً من اي وقت مضى بل هو على ابواب خير وفير بانتظاراكتمال النبأ اليقين

للمرجفين في المدينة من كتّاب الاجرة والمتلونين والمطبلين اولاً وللمحبين الصادقين بالدرجة الثانية نقول:

العدو بكل وجوده وتحالفاته وقدراته لا قِبَلَ له بالحرب، انما يحشد كل مشعوذيه وكل خسته وجبنه في الاغتيال او التهديد به ، لانه عاجز عنها بعد فشله في تجويعنا...

هو يعرف ان إشعالها ستفكك كيانه لذلك هو مرعوب..

اما نحن فمطمئنون للغد المشرق سلماً او حربا،  صحيح اننا نألم لفقدنا اغلى احبتنا ، ومن انكر ذلك منا...!؟

لكنهم يألمون ايضاً واكثر...

الا ان الاهم ان ألمنا هو ألم ولادة ، فيما ألمهم  هو ألم إحتضار...

ولو قرروا الانتحار

فالميدان خير اختبار

والله زمن يا سلاحي اشتقت لك في كفاحي

 

بعدنا طيبين قولوا الله

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحلول الصعبة ممكنة، إذا فهموها صح..!
نحن بخير وسنريهم العجب لو جربوا ولكن لا حرب في الافق..!
الناصرية نار ورماد
بدأ العد التنازلي للرد الإيراني على اغتيال فخري زاده
فقدان الثقة وانهيارها
ألقط الصهيوني تمادَىَ مع الأسَد الفارسي ولا بُد من تأديبه؟!
اعتذار الى السيد الرئيس مسعود البرزاني..!
صورة من صور الصراع بين الامس واليوم
الاغتيال الإسرائيلي المدروس..والرد الإيراني المؤجل!! 
انتخابات مفبركة والعراق باتجاه الكارثة..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1449.28
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 325.73
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.74
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك