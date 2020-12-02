المقالات

انتخابات مفبركة والعراق باتجاه الكارثة..!

83 2020-12-02

 

د. حسين فلامرز||

 

 كل المعطيات تدل على أمر أكيد واحد لاغير!! أن العراق يتجه نحو كارثة سياسية ستؤدي بالعراق الى مالايحمد عقباه و أن يصبح بلا قانون و رهينة بيد الذي سيدفع أكثر!! نعم سنكون بيد الذين يدفعون أكثر، كما كان الطاغية الذي كان يحشو مسدسه باموال الخليج ليطلقها على العراقيين وغير العراقيين!

المهم عند الهدام كان رأسه العفن الذي لم يفهم في يوم من الايام أنه لم يكن في يوم أحسن القوم ولاأفهمهم، بل كان ذلك يجعله حسودا من كل ذو شأن وعالم وفقيه وهذا ماجعله يبطش بالامة! وها نحن اليوم نعيد الكرة ومن جديد نتجه نحو الخليج الذي لايعرف لغة سوى أن يستعبدوا أو يستعبدون! نعم أن فينا فئة باعت نفسها بأبخس الأثمان، وتريد بالامة الى الحضيض الذي يتمناه لنا الحاقدون والدخلاء!

هذه الفئة لاتعرف سوى أن تكون رهينة بيد الاخرين والمشكلة ليس في ذلك، بل أنهم يحاولون جر الأمة العراقية برمتها الى الذل والهوان والتخلف! الانتخابات القدمة لايمكن أن تتحقق بأي شكل من الاشكال، لا من حيث الزمن ولا من حيث الاجراءات ولا ولا ولا من حيث وجود المحكمة الاتحادية التي تفصل في الامور حين الحاجة.

 إن الحكومة الحالية التي حرمت الشعب من الكهرباء في تموز ، وأوقفت الراتب في سابقة لم تحدث حتى في البلدان الفقير، وهذه الحكومة التي وظفت كل الاعلاميين المشبوهين وفي مناصب ذات شأن ولها أثر، حتى أن قناة الوطن تم إغتيالها بمنظومة تك تك وحسب الطلب.

 هل يمكن لانسان يبيع تاريخ العراق وبلاد الرافدين مثلما يحدث الان! والسؤال هو ماذا اعني بكل هذا! تم الحديث عن توزيع 14 مليون بطاقة بايومترية وكذلك الحديث عن سرقة 4 ملايين بطاقة انتخابية!! ونحن نسأل كل من حولنا!!

هل بدأوا بتوزيع البطاقات البايومترية؟ والجواب كلا! لأنهم لم يطبعوها لحد الان. الامم المتحدة تدفع نحو الانتخابات، وهولندا تتبرع ثلاثة ملايين يورو من اجل اجراء الانتخابات وبريطانيا تشدد على اجراء الانتخابات! وبلاسخارات تجتمع مع من هب ودب وتحفز على اجراء الانتخابات!! ووووووو! الكل يدفع باتجاه الانتخابات! ورئيس الوزراء يطلب استقراض الاموال لاجراء الانتخابات!!

 ترى لماذا لايسال الدول المحفزة على دفع هذه الاموال في وقت العالم كله يبحث عن الاموال! نعم بالتاكيد " محمد بن سلمان" لديه من الاموال مايكفي لاجراء عشرين انتخابات وهذا افضل له من اسلوب ارسال الارهابيين الذين قتلوا العراقين من شماله حتى جنوبه!

يقال والعهدة على القائل أن بن سلمان مقطع الخاشقحي سوف يحكم السعودية من منتصف 2021 وهو نفس الوقت الذي تحاول الحكومة العراقية الحالية والكتل السياسية المتفقة معه على تسليم العراق للاخرين إجراء الانتخابات!

 نعم منتصف سنة 2021 هو موعد تقسيم الشرق الاوسط الجديد واعلان الحرب الداخلية في العراق بين الطغاة والبلطجية من جهة وبين نفس اولئك الذين قاتلوا الطاغية الهدام قبل اربعين عاما وأكثر. نعم بوجود عراقيين متحالفين لبيع الوطن الى الاجانب وتسليم رقاب الشعب الى من لايرحمهلاشك ان ذلك سيحدث وماعلينا الا ان نعيش الحالة من جديد.

أخيرا وليس آخرا رئيس الحكومة يهدد وبصريح العبارة ماكو رواتب اذا ماكو اقتراض؟؟؟؟؟ الف علامة استفهام بشأن ذلك ! بماذا يريد هذا رئيس الوزراء العراق في خانة الافلاس؟

 لماذا لايتخذ خطوات وطنية نفخر بها بعد حين؟ لماذا لاقرأ قليلا عن المهاتير محمد؟ ويمكنني أن اكتب الف "لماذا" أخرى!

إن وضع العراق في حالة افلاس يعني ايصال البلد الى ضيعة ضائعة! وليس في ايدينا الا أن نقول له كلمتنا! له ومن معه! كن وطنيا! والحليم تكفيه الاشارة.

ـــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
انتخابات مفبركة والعراق باتجاه الكارثة..!
مشروع انقاذ عبر اقرب طريق
قوائم الأستهبال والأبتزاز الأمريكي !
لا تشتبه عليه الأصوات ولا كثرة الحاجات بمختلف اللغات ليس كمثله شئ
أفي الكفن جيوب ياسراق؟
دراّجة "روته"!!
الكتابة في الفيسبوك وتناقض التعليق
الاغتيال والرد عليه..!
قمم الجبال تتسامى حين يغتالها الاعداء
وكأن الأزمة لم تبدأ بعد..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1449.28
الجنيه المصري 76.05
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك