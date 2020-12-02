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قمم الجبال تتسامى حين يغتالها الاعداء


 

سميرة الموسوي ||

 

 (( لمناسبة إستشهاد فخري زادة ))

محسن فخري زادة عالم إيراني فذ ، إستفاد من علمه ولا سيما في الفيزياء لتعميق إيمانه بالله سبحانه وتعالى .

ومن إختصاصات الشهيد هو تطويعه السلاح الفتاك الشامل للاغراض السلمية ، فهو عالم يقاتل الشر بالخير ،والتوحش بالانسانية .

رصدته قوى التوحش الصهيوني حتى إغتالته ، وكل عالم إنساني يفكر لخير البشرية تناصبه الصهيونية العالمية العداء لأن وجودها يقوم على الحرب كقاعدة لإستمرار حياتها .

ولدى الكيان الصهيوني قاعدة قديمة قد تسري على بعض حكام الدول ويظنونها تنطبق على الواقع الاجتماعي والسياسي الايراني ،وهي أن القائد ( الرأس ) إذا تمت تصفيته فإن عقد الدولة ينفرط ، وقد خاب ويخيب ظنهم فإن إيران دولة مؤسساتية رصينة لها خصوصيتها الفريدة في هيكلية الحكم حيث يلتحم الشعب بالقائد النابع من ثقافة الشعب وعقيدته .

وعلى أهمية الوجود الفاعل لحياة الشهيد إلا أنه قمة حين إغتالوها لم تسقط ولكنها تسامت وأزدهرت بالمزيد من التلاحم الشعبي ضد الباطل الصهيوأمريكي ، وسيبقى العدو في حالة إستنفار لا يعرف من أي خاصرة سينفذ سهم الحق .

العدو يعرف صبر إيران وحلمها ولا سيما في هذه الفترة الأمريكية الأنتقالية .

إيران تزداد حكمة وترو وصبرا جميلا وهي ترصن خططها حتى اليوم الذي ترفع فيه اذان النصر المؤزر ، بإذن الله .

وما صبركم إلا بالله .



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