فنتازيا نقاشية

جهاد النقاش ||
١- التشارنه والتيار يطالبون الحكومة بالتدخل في الناصرية/ والحكومة تلعب ع الحبلين!
٢- لا اليشرب بالتحرير خلصان/ ولا اليصلي!
٣- كبل اليحجي على المظاهرات خائن/ شو هسه الحكومة كنستهم بالشفلات ووطنية!
٤- الكاظمي يطمئن متظاهري الناصرية باتصال هاتفي/ المظاهرات تروح وتجي بس برهم إذا راح ميجي!
٥- شو بس فشل الاستثمار السعو.دي/ د.١.عش حيل صعد هجماته!
٦- ترامب معترف بجريمة قتل القادة/ واللجنة التحقيقية للحكومة صار سنة وبعدها تبحث عن خيوط!
٧- كبل من تجي المدارس مصيبتنا جنط وقرطاسية/ هسه جنط وقرطاسية وايباد ونت!
٨- جعل الدوام يوما واحدا في المدارس الحكومية خوفا من الفايروس/ لكن الأهلية عادي اداوم الفايروس يخاف منها!
٩- ملا طلال: هذه الحكومة فعلت ما لم تفعله الحكومات السابقة/ صدق؛ فلا حصة ولا رواتب ولا اعتراض من الناشطين.
١٠- سياسة الحكومة تجاه الأزمة المالية/ بالدين أوفي الدين وادين ردود، عود اني مثل الناس هم اسمي جادود!
سؤال الفنتازيا: هل تعتقد أن الحكومة ستخرج القوات التركية من شمال العراق، فيما لو صوّت البرلمان على ذلك؟