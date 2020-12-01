فنتازيا نقاشية

جهاد النقاش || ١- التشارنه والتيار يطالبون الحكومة بالتدخل في الناصرية/ والحكومة تلعب ع الحبلين! ٢- لا اليشرب بالتحرير خلصان/ ولا اليصلي! ٣- كبل اليحجي على المظاهرات خائن/ شو هسه الحكومة كنستهم بالشفلات ووطنية! ٤- الكاظمي يطمئن متظاهري الناصرية باتصال هاتفي/ المظاهرات تروح وتجي بس برهم إذا راح ميجي! ٥- شو بس فشل الاستثمار السعو.دي/ د.١.عش حيل صعد هجماته! ٦- ترامب معترف بجريمة قتل القادة/ واللجنة التحقيقية للحكومة صار سنة وبعدها تبحث عن خيوط! ٧- كبل من تجي المدارس مصيبتنا جنط وقرطاسية/ هسه جنط وقرطاسية وايباد ونت! ٨- جعل الدوام يوما واحدا في المدارس الحكومية خوفا من الفايروس/ لكن الأهلية عادي اداوم الفايروس يخاف منها! ٩- ملا طلال: هذه الحكومة فعلت ما لم تفعله الحكومات السابقة/ صدق؛ فلا حصة ولا رواتب ولا اعتراض من الناشطين. ١٠- سياسة الحكومة تجاه الأزمة المالية/ بالدين أوفي الدين وادين ردود، عود اني مثل الناس هم اسمي جادود! سؤال الفنتازيا: هل تعتقد أن الحكومة ستخرج القوات التركية من شمال العراق، فيما لو صوّت البرلمان على ذلك؟



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