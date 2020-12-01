من يعتقد بان ايران لاتمتلك اسلحة نووية فهو واهم؟!

اياد رضا حسين ||

تعقيبا على ماورد على احد صفحات الفيسبوك ، من ان عدم رد ايران انتقاما لاغتيال احد علمائها ، لانها تعتبر الاغتيال هو لخلق ازمة مع الرئيس بايدن، وكذلك لان اي ازمة مع الولايات المتحدة هو يعني بقاء ترامب بالسلطة لان الدستور الامريكي يعطي الحق للرئيس اعلان حالة الطوارئ والبقاء في السلطة لحين فترة الطوارئ ، لهذا فأن الايرانيون يريدون تفويت الفرصة على ترامب بالبقاء فيها ، وان هؤلاء هم ساسة وليس مقاولين مثل جماعتنا.

وقد عقبت على ذلك بمايلي وبشكل مقتضب :

ان ذكاء الايرانيون هو ليس وليد اليوم وانما كان هذا الوصف صاحب هذة السياسة منذ قرون بل منذ الاف السنيين منذ ايام الساسانين والاكاسرة ، وهذا في الواقع مرتبط بطبيعة الشخصية الفارسية فكل امة من امم البشر لها خصائص وصفات ومميزات تشتهر فيها ، فهم امتازوا بالذكاء وحساب التداعيات والنتائج للاحداث والتطورات فهم (حسوبين) كما وصفهم صدام ابان الحرب العراقية الايرانية ، وكذلك اشتهروا بطلب العلم ومن يستعرض تأريخ الحضارة الاسلامية وجمهرة علمائها يرى ذلك بوضوح.

اضافة الى ذلك فان هذه السياسة ارتبطت بامر اخر وهو (المكر والخديعة) ، (وخاصة مايتصل بالامن القومي والامن الاستراتيجي الايراني وكذلك العمل المخابراتي) .

ولهذا فمن يعتقد بان ايران لاتمتلك اسلحة نووية فهو واهم ؟؟!! .