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الى لجنة التربية والتعليم في البرلمان العراقي مع التحية   


   محمد السعبري ||   اصدرت وزارة التربية الموقرة تعليماتها بخصوص الدوام للطلبة في العراق وهذه التعليمات تقول يداوم الطالب يوم واحد بالاسبوع وباقي الايام تكون الدراسة عن طريق التواصل عبر النت والقنوات الفضائية المخصصة من قبل التربية والسبب جائحة كورونا وهذا يعني تم الاتفاق بين الوزارتين التربية والصحة وخلية الازمة.   من المؤكد جرى كل شيء تحت انظاركم جناب النواب المحترمين.   شكرا لكم ولجهودكم وجهود الوزارتين وخلية الازمة الموقرين      ولكن.  اعطيت بعض الاستثناءات لبعض المدارس منها الاهلية بصورة خاصة وهذه المدارس اتخذت اسلوب المسابقة والترويج لنفسها مما جعلها ان تحصد اكبر عدد من الاطفال بسبب اقناع اولياء الامور بان الوباء عبارة عن اكذوبة وتضخيم ووووالخ مما جعل اولياء الامور يصدقوا من ادعاء ادارات هذه المدارس وجنابكم تعلمون ان المدارس الاهلية عبارة عن شركات تعليمية مكسبية منها، همها الاول والاخير جمع اكبر عدد ممكن من الاموال دون اي اكتراث لاي سلبية او وباء للاسف ومنها من بقيت ملتزمة بقرارات التربية وخلية الازمة لحد هذه اللحظة.     هنا اشير الى نقطة مهمة للغاية!    لو ناخذ نموذجا واحدا  الصف الاول الابتدائي  او الصف الرابع ابتدائي  او الصف السادس ابتدائي  من مدرسة ملتزمة بالدوام يوم واحد بالاسبوع  ومن مدرسة تعمل بالاستثناءات المشبوهه للاسف  خمسة ايام بالاسبوع  وفي نهاية العام الدراسي نجح الجميع هنا السؤال.  ماهي الفوارق بين من درس اسبوعا كاملا بسبب عدم التزام ادارة المدرسة بالتعليمات وبسبب الثاني الاستثناءات المشبوهة التي حصلت عليها المدارس من الوزارة ؟   والفرق بين المدارس الملتزمة بتعليمات الوزارات وخلية الازمة ؟؟؟!!!!    الامر الاخر المهم للغاية.  اتمنى ان تبلغ كل ادارات المدارس في العراق ان منظمة الصحة العالمية وخلية الازمة ووزارتي التربية والصحة عندما اعطت اوامرها اعطتها عن دراسة وخبرة وليس عن جهل او عدم دراية وان الوباء ضرب العالم باسره وليس كما تروجه بعض ادارات هذه المدارس بأنه عبارة عن اكذوبة او شيء وهمي او انتهى واصبح الوضع امن.  شكرا جزيلا.  واتمنى لكم الموفقية ومتابعة هذا الامر لكوني اخشى على حياة الاطفال والطلبة من هذا الوباء القاتل.  تقبلوا جل الاحترام.    
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