جهاد النقاش ||
عَرعُورُ النّسخَة المَدنيّة
قامَ يُنظّرُ للسّلميّة
لا يَرضَى بحلولٍ وُسطَى
إسقاطٌ أو تأتي الفَوضى
بهتافِ الأمّة العَربية
سَوّقَ نُسخَتَهُ المَدنِية
مُفتِي آل سَعود السّاخر
أجبَنُ مِن أن يُمسكَ سَاتر
لكن،
بالرّقصِ هُو الشّاطر
تربيَةُ الفِرق الحِزبية
بالجُوكَر بَدأت ثَورَتهُ
كشعارٍ يحْكِي قِصّتهُ
وَبِهذا تَشهَدُ سِيرَتهُ
موتورٌ يَبحثُ عَن دِية
عَرعور النسْخة المَدنيّة
يَرفعُ صُورَ المَأبونين
مُنحَطٌ لا يَعرفُ دِين
أرضُ عليٍ
أرضُ حُسين
تَرفضُ أفراخَ البَعثية
طَرطور النسْخة المَدنيّة
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