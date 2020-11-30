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لا نطالب إيران بالرد بل نطالب عزرائيل قابض الأرواح..!


 

هشام عبد القادر||

 

يؤلمنا خطاب الكثير من يقول لماذا لا ترد إيران هذا الخطاب ليس وحدوي نحن امة واحدة ما يحزن المؤمنين يحزننا وما يسعدهم يسعدنا لا تفرقنا المسميات للبلدان واللغات توحدنا الإنسانية والإسلام خطنا واحد منهجنا واحد نبينا واحد قبلتنا واحدة ..

الخطر ليس محدق على إيران فقط بل كل دول محور المقاومة وإيران تضحي بخيرة المؤمنين الصادقين لأجل من.. ليس لأجل إيران بل للإمة لأجل قضية إمة .

إيران حاصرتها الأعراب والغرب حين قامت الثورة الإيرانية المباركة ولم يردوا لمن اساء. اليهم إلا بالإحسان . يستطيعوا يتخلوا عن كل الإمة وتعيش دولة فارس العظمى ولكن لا قيم ومبادء الإسلام لم يتخلوا عنها في قلوبهم نبي الإسلام واهل بيته عليهم السلام لم يتخلوا عن قضية فلسطين ولا قضية الشعوب المظلومة وهم ما زالوا محاصرين . ولا يصح باي لهجة ننطق بها سوى على إيران او غيرها . لا نقول لماذا لا ترد العراق على إستشهاد الشهيد المهندس لماذا ؟ نحن جميعا محور واحد من ايران الى العراق الى لبنان الى اليمن الى سوريا الى البحرين الى القطيف والأحساء الى كل عالم الإنسانية .. ما يصيب مصاب بأحد بأطراف الأرض إلا كان مصابنا . وما يسعدهم يسعدنا باي لغة ولون وارض .

 

·        قلوب الأحرار واحدة

 

نطالب عزائيل قابض الأرواح ينتقم من كل ظالم معتدي الرد نطالب الحاكم هو الله مالك الملك الواحد القهار نحن امة واحدة لا تفرقنا المسافات ولا اللغات ابدا ..

هكذا لسان حالنا نشكوا حزننا لله ونوحد صفنا نحن ليس بمباراة عندما نطالب رد ولا بحلبة مصارعة . هناك سادة وقادة حكماء لهم القول والفصل . وليس هناك ضعف بمحور المقاومة .كلمة الله هي العليا . والتضحية هي نصرا من الله . لإن الغدر صفات الجبناء و الجبان لا يحتاج رد بالمقابل لإنه غدر والمؤمن لا يغدر . الدم ينتصر على السيف .

ولو كان ميزة المؤمنين الغدر والدهاء ما قامت حكومات باطلة مفسدة ولا يقاس الثرى بالثرياء . ولكن حكمة الصبر . والإعداد والتهيئ لأمر الله الذي لا نستعجله .

ونحن نسلم امرنا لله ولرسوله وولي الأمر الذي هو اولى بنا من أنفسنا . وحسبنا الله ونعم الوكيل .

والحمد لله رب العالمين

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