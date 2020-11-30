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الأغلبية البرلمانية تولد الاستقرار السياسي


 

زهير حبيب الميالي ||

 

أن  الغاية من المطالبة  بالأغلبية البرلمانية،  هو لتحقيق

الإستقرار  السياسي أولا ً، ولتّشريع القوانين المهمة ،

إضافة  الى ذلك،   فإن  تحقيق  الأغلبية  البرلمانية  يجعل الحزب  أو  الكتلة  التي حققت الأغلبية تتحمل أما  فشلها  أو  تتحمل نجاحها ، لأن  مشاركة  الجميع في إدارة  الحكومة بشكل جماعي ، او مانسميه  المشاركة السياسية على قدر الأصوات  الانتخابية التي حصل عليها  ، تؤدي  إلى  إفراغ  النظام الديمقراطي  من محتواه  ، .

لأن  الغاية من الأنظمة  الديمقراطية ، ذات التمثيل البرلماني  ، هو جعل رقابة ذاتية ، وهذه تاتي عن طريق الإنتخابات  نفسها ، وليس عن طريق الحكومة ، عندما يكون هناك طرفان  في البرلمان  .

.طرف مشارك في  الحكومة .  في هذه الحالة  يتحمل من يدير دفة الحكم المسؤولية  الكاملة  ، عن الاخطاء التي تحصل ، ويتحمل الفشل والتقصير الذي يتسبب بسبب الادارة  الغير  كفّوءة  للادارة  ،والاهمال وقلة القابلية  والشجاعة  في  تطبيق البرلنامج  الانتخابي الحكومي  الذي  يطمح في  تطّبيقة .

. طرف معارض للحكومة  . داخل مجلس النواب  ومهّمته

تقويمية وليست ، معارضة تعرقل كل انجاز تسعى الى تحقيقة الحكومة من داخل مجلس النواب  ، بسبب عدم اعطاء التفويض التشريعي للحكومة التنفيذية  في إدارة  البلاد.

لأن  الدستور العراقي  حسب المادة 61 منه

يختص مجلس النواب بما يأتي :

أولاً :  تشريع القوانين الاتحادية .

ثانياً : الرقابة على إداء السلطة التنفيذية .

أن  خلق فئتين  داخل مجلس  النواب،   مهم جدا ً ، لأنه المواطن يستطيع ان يميز بين من أداره الحكومة واخفق ، وبالتالى   يلتجىء  المواطن  للمحاسبة  الشعبية ، المتمثلة  بإزالة  من الحكم وصاحب القرار الذي فشل عن طريق الامتناع   عن إعادة  الثقة البرلمانية  له مره أخرى  ، 

وكذلك يخلق نوع من التغير والتنوع في  البرامج  الإنتخابية؛وتقديم ورقة إصلاحية  طموحة ، تمتاز بالتحدي  والإصرار  في  تقديم شيء  ملموس للمواطن ،

ونتائج  الأغلبية السياسية ، تؤدي  إلى  إذابة  الخلافات  الجانبية  ، بين الكتل ، لأن تركيزها يصبح كيف أن  تقدم برنامج إصلاحي طموح ، يضمن لها رضا الناخب لها ،

ويجب  أن  ندرك أي  تغير منّشود وبرنامج  طموح  يتوقف بالدرجة  الأساس  على  وعي  المواطن  وفهمه.

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