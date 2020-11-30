المقالات

استشهاد فخري زادة لن يوقف المسيرة


 

عبد الخالق الفلاح* ||

 

       تمثل محاربة الجمهورية الاسلامية الايرانية إحدى اهم البرامج التي تنشط الولايات المتحدة الامريكية والركائز للقيام بها وخاصة منذ تشأتها والثورة العظيمة لشعبها والتي أنهت به نظام كان يوصف بأنه الأكثر استبدادا في المنطقة. هذه الدولة أسست وفق المفهوم و النظام الإسلامي المستند إلى الدين والشريعة وان ما تفعله هو دفاع عن الثوابت والمبادئ  ، وسعت باستمرار إلى أن تبقي في ذاكرة الداخل والخارج أن نظامها السياسي ثوري إسلامي، وأنه يدافع عن المستضعفين والمظلومين.

وهي تمثل احدى مشكلات الاستكبار العالمي الرئيسية وتعمل على ايقاف مسيرتها الناهضة والتقدم العلمي التي تمتاز به وحصلت على المركز الخامس عشر في عام 2019 في معظم المجالات كما تحتل العلوم والتكنولوجيا الناشئة والمتقاربة المرتبة الأولى في المنطقة ؛ أي أنها تحتل المرتبة الأولى في علم البايو (الأحياء) والنانو والفضاء والخلايا الجذعية والفيزياء والكيمياء والعديد من العلوم الأساسية الأخرى  وجامعاتها احتلت المرتبة الاولى في المنطقة والعالم الاسلامي من حيث عدد افضل الجامعات حسب تصنيف شنغهاي عام 2020".  وعملت القوى الشريرة من خلال تصفية العناصر العلمية واخرهم الشهيد السعيد البروفسور محسن فخري زاده بعملية جبانة يندى لها جبين  الانسانية وتحمل بصمات صهيونية ونال وسام الشهادة، بعد سنوات طويلة قضاها في الجهاد والنضال العلمي الكبير في خط بناء القوة الدفاعية لمحور المقاومة.

القوة الصاروخية  والشهداء لم يكونوا يوما علامة هزيمة في ثقافة جميع الشعوب، وانما الشهداء علامة حياة وكرامة وارادة وإصراره على تحقيق الاهداف الكبرى. على مستوى بناء القدرات الذاتية في مجال التكنولوجيا النووية والصاروخية،  واستشهاد عالم وقائد كبير في التكنولوجيا يبعث برسالة قوية جدا إلى العالم ومخاوف العدو مالتعددة فهو يتابع حجم التقدم العلمي والعسكري الذي تنجزه ايران ويدرك جيدا مصدر التهديد الوجودي لاعدائه  .

 وهويريد( اي الكيان الصهيوني ) بذلك استدراج إيران لرد عسكري عليها، يُشكِّل ذريعةً لخوض حرب يستفيد منها كلاً من رئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي لذي يواجه تهم فساد، والذي تخرج ضده مظاهرات شبه يومية تنادي باستقالته، حتى أن إيهود باراك اتهمه بأنه لا يختلف كثيراً عن الزعماء الفاشيين ويحاول تطبيق نظرية "افتعال الأزمات الخارجية"، يريد التصعيد، ليستفيد منه ، والرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب المتشبث بكرسي الحكم، ولا يعترف بالهزيمة" و لاستهداف مشاريع طهران والتي لن تتوقف بعد موت اشخاص انما الشعب الايراني لن يتوقف بغياب عقل من عقوله الخيرة والعلمية.

هناك الاف من العقول التي تعمل لتطوير برامجها على كل الاصعدة ولن تتوقف بتقديم القرابين الطاهرة في طريق الحرية والاستقلال وهي أحدى الشعارات الرئيسة للسياسة الاستعمارية التي اعتمدت عليها بعض الدول المرتبطة بها  في سياستها من أجل ضرب اين تقدم وخطوة تقدم عليها ايران وتعمل في خدمة الامم المظلومة وثبت لها بان لايران شعب عظيم ومفكر وبطبيعة الحال لا يشعر بالغرور والتكبر ويضع علومنا تحت تصرف الاخرين ويستفيد من علوم الاخرين ومن القوة التي  لا يمكن لاميركا بنفوذها وامكانياتها ان تفرض عليها ما تشاء،واستطاعت من خلال العمل الدبلوماسي الناجح في رفع القيود التسليحية ويعتبرنجاحا كبيرا للشعب الايراني من ناحيتين:

الاولى هي رفع القيود عن صادرات وواردات الاسلحة والثانية من ناحية ان اميركا كانت قد جاءت بكل قواها الى ساحة هذا الصراع لتمديد القيود الا انها فشلت ومن ثم توجهت لتفعيل آلية الزناد وفشلت ايضا وهي تحاول مع بعض الدول في توسيع السيطرة على ثروات دول العالم ونهب خيراتها الطبيعية والباطنية.

تجسد تلك السياسة الاستعمارية الغربية في افزاع الدول الاقليمية في الشرق الاوسط والخليجية من إيران على أنها خطر وعامل عدم استقرار في المنطقة والتي تعد مثيرة للسخرية و تتنافى مع الحقيقة بل من اجل استنزاف اموالها وخيراتها تلك الدول و خلق حالات الفوضى وتعمل على التجزئة والظلم وارتكب الجرائم والمجازر، وإلغاء الآخر، وفرض لغتها وثقافته على ثقافة الغير، ولتحطم تقدمها وتدمر اقتصادها بكل الطرق الخبيثة من أجل الوصول لأهدافها ومصاحها الاستعمارية بالإضافة إلى سياسة زعزعت امنها الداخلي .

تقوم الولايات المتحدة الامريكية بخلق عدو يعتمد على العامل الديني وخلق مبرر لمحاربته من أجل أنقاذ الاقتصاد الغربي والأمريكي من الانهيار في بيع الاسلحة المخزونة في مخازنها وسرقة اموال تلك الدول، وحماية إسرائيل، فخلقت داعش والقاعدة والمجاميع الارهابية الاخرة في العراق وسورية و اليمن والبحرين وفلسطين والشعوب مظلومة والاخرى ولابعاد المقاومة من الدفاع المشترك عن شعوب المنطقة ، بالتعاون مع الدول الغربية، ووضعت لها استراتيجية، ومدتها بالمال والسلاح وجعلت منها عدواً مفترضاً.

وعملت على إنشاء تحالف دولي بحجة محاربة داعش والهدف هو إعادة السيطرة على المنطقة والاستلاء على ثرواته الطبيعية والباطنية. وإعادة اتفاقية سايكس بيكو من جديد .

 

*باحث واعلامي

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لماذا لا ينتهي الفساد في العراق؟!
استشهاد فخري زادة لن يوقف المسيرة
التظاهر والاحتجاج ضد الفساد والفاسدين حق وواجب
خيارات طهران في الرد على اغتيال محسن فخري زاده
لابوعلي ولا مسحاته..!
ماذا لو لَم يَكُن لدينا جمهورية إسلامية إسمها إيران؟!
تلافيف..!
لا تنصروا عدوكم..!
مارادونا والاستثمار
كانوا في غفلة عن المشيئة الإلهيّة..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1428.57
الجنيه المصري 76.34
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك