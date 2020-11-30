المقالات

تلافيف..!


 

حسن عبد الهادي العگيلي ||

 

مما لاشك فيه ان عقل النصف الاخر من المسلمين يمتلك مساحة من الوعي الحر ويلحظ ذلك في اقوال ومقالات كثيرمن مثقفي السنة الاحرار وقلة قليلة من علمائهم بعمائم ازهرية او قيراونية اوعراقية ولكن مشكلة هذا العقل السني الواعي انه لايمتلك الارادة.

ارادة القدرة على تحويل هذا الوعي الى سلوك مرئي وملموس يمهد الطريق الى الحقيقة  وإمكانية التفريق بين النقد التاريخي لشخص ما والتسقيط الشخصي.

مثلا تكلمت مع احد الشيوخ المصريين فقلت مارأيك بحديث( ان اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم) من دون الخوض بكذب الحديث وتزويره فقال هو بصحة الحديث واهميته فسألته هل تعلم انه قتل مع الحسين بن علي 20صحابيا من عباد وكبار الصحابة ناهيك عن الامام الحسين وارتباطه الايماني والنسبي برسول الله وانتم لا تاخذون موقفا من قاتيلهم مطلقا مع انهم اطفئوا لكم 20نجما.

3دقائق تقريبا مرت دون ان يرتب الشيخ جملة مفيدة واحدة فقط اه سيدنا الحسين ..إزاي ده..لا شوف....... انت في.

 التمست له العذر لان انتقال الحقيقة من وعيه الى لسانه وسلوكه تحتاج الى ثقافة الارادة وشجاعة الحقيقة  ونبل الفرسان لتخطي الموروث .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لماذا لا ينتهي الفساد في العراق؟!
استشهاد فخري زادة لن يوقف المسيرة
التظاهر والاحتجاج ضد الفساد والفاسدين حق وواجب
خيارات طهران في الرد على اغتيال محسن فخري زاده
لابوعلي ولا مسحاته..!
ماذا لو لَم يَكُن لدينا جمهورية إسلامية إسمها إيران؟!
تلافيف..!
لا تنصروا عدوكم..!
مارادونا والاستثمار
كانوا في غفلة عن المشيئة الإلهيّة..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1428.57
الجنيه المصري 76.34
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك