حسن عبد الهادي العگيلي ||

مما لاشك فيه ان عقل النصف الاخر من المسلمين يمتلك مساحة من الوعي الحر ويلحظ ذلك في اقوال ومقالات كثيرمن مثقفي السنة الاحرار وقلة قليلة من علمائهم بعمائم ازهرية او قيراونية اوعراقية ولكن مشكلة هذا العقل السني الواعي انه لايمتلك الارادة.

ارادة القدرة على تحويل هذا الوعي الى سلوك مرئي وملموس يمهد الطريق الى الحقيقة وإمكانية التفريق بين النقد التاريخي لشخص ما والتسقيط الشخصي.

مثلا تكلمت مع احد الشيوخ المصريين فقلت مارأيك بحديث( ان اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم) من دون الخوض بكذب الحديث وتزويره فقال هو بصحة الحديث واهميته فسألته هل تعلم انه قتل مع الحسين بن علي 20صحابيا من عباد وكبار الصحابة ناهيك عن الامام الحسين وارتباطه الايماني والنسبي برسول الله وانتم لا تاخذون موقفا من قاتيلهم مطلقا مع انهم اطفئوا لكم 20نجما.

3دقائق تقريبا مرت دون ان يرتب الشيخ جملة مفيدة واحدة فقط اه سيدنا الحسين ..إزاي ده..لا شوف....... انت في.

التمست له العذر لان انتقال الحقيقة من وعيه الى لسانه وسلوكه تحتاج الى ثقافة الارادة وشجاعة الحقيقة ونبل الفرسان لتخطي الموروث .