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اغتيال عالم نووي كبير انذار خطير للامة الاسلامية 


 

محمد السعبري||

 

في عام ١٩٩٣ كنت في اوكرانيا زرت مدينة خاركوف التي فيها مفاعل تشرنوبل والتي تفجرت.

المدينة تبعد مسافة قريبة عن المفاعل كانوا عندي اصدقاء حدثوني عن المفاعل والعمال والموظفين والعلماء في هذه المحطة

كانت عمارات سكنية خاصة مميزة مجهزة بكافة التجهيزات اسواق شاملة مدينة ملاهي للاطفال والكبار سينمات مدارس روضات حتى جامعات خاصة للموظفين والعمال الذين  يعملون في هذه المنشاة الحيوية

ولكن دور العلماء ومحل سكناهم يختلف اختلاف جذري عن العمال والموظفين  حتى عجلات نقلهم من منازلهم للمحطة تختلف وبصورة سرية قاتله من مساكنهم للمحطة عبر انفاق سرية حفاظ على سلامتهم والجانب الامني لكونهم علماء ودرجة الحيطة والحذر ١٠٠٠٪ حتى ممنوع خروج اي شخص الا بتراخيص من الكي جي بي القسم السري. وتحقيق ان قدم احدهم على اجازة او سفرة الى مدينة اخرى وان كانت زيارة اقرباء ووووالخ وهذا يشمل العلماء والمتدربين عند الاساتذة رغم كل هذا تم الاختراق وحدث الانفجار وكان الانفجار بفعل فاعل حسب الوثائق السرية للكي جي بي ورغم الحيطة والحذر. 

ولكن لم نسمع قتل او اغتيال حتى لمتدرب او طالب يعمل تحت ايادي العلماء.

ان اغتيال الشهيد العالم النووي القدير الكبير بوسط العاصمة الايرانية في وضح النهار امر ليس بسهل  او عادي نعم الشهيد سليماني اغتيل على ارض خارج ارضه اكيد بمساعدة عملاء وجواسيس واعطاء  معلومات عن تنقلاته للاسف ولكن الحادث خارج الجمهورية الاسلامية

اما اغتيال العالم النووي الايراني امر خطير وانذار كبير للجمهورية الاسلامية اعتقد عليها ان تعيد النظر بكافة تشكيلاتها الاستخباراتية والامنية والامن القومي وهي عانت خلال الفترة الاخيرة من عدة اختراقات للاسف.

احترامي.

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