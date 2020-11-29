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إيران ؛ الحكمة تحلق في فوهة البركان  


 

سميرة الموسوي||

 

إيران ؛ تظلل بجناحيها صمود الاحرار في العالم ، تتحدى بكل قوى المؤمنين والصديقين البالغي القوة بتسديد من الله ورسوله وعلى طريق الحق بمنهج إمام المتقين عليه السلام .

وإيران ،وإن جرح العدو بعض شرايينها الحبيبة ، إلا أن أجنحتها تزداد قوة ومنعة ، وإتساعا .

وإيران قادرة على رد ماحق ساحق لا يبقي لهم متنفسا ولا يذر ،ولكن للنصر وقت ، وللصبر وقت .

ليس لأحد أن يعرف كيف يستفز إيران ، فرد فعلها محكوم بحكمة آلاف السنين ، فقد إستخلصت من ماضيها المرسوم على صخور الأرض إقتدارها ، ومن حاضرها ( وبشر الصابرين ) ، والصابرون القادرون على ردع الظالم ،وإنصاف المظلوم ، ولكن لن تترك لهم ثغرة .

هي الحرب إذن ؛ فقد برز عمر بن ود العامري وهو مغترا مسلحا بالدرع والسيف والغباء ،وهو يجعجع ، وكان المؤمنون في الطرف الآخر يدرسونه حتى يختاروا متطلبات النصر الناجز  بصبر، وروية ، وهذا ما حدث حين تعالى صوت واثق ؛ الله أكبر .

إيران تحلق وتتسامى ، فوق فوهة البركان ، وهي تمسك بكل إقتدار ما  يغلق مصدر الشر ، وتخنق منبع الظلم ولكن في الزمان والمكان الذي تختاره ، لأنها لا تريدها شظايا نار متفرقة  ، بقعة هنا وأخرى هناك ، فلا إيمان بأرباع الحلول أو أنصافها مع من لا ثقة به ولا عهد .

صبر إيران حكيما .. فليتعلم الانسان الصبر الحكيم ، ومديات غضب الحليم .

 

إن ينصركم الله فلا غالب لكم .

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