اقتلوه حيث ثقفتموه!

محمد صادق الحسيني||

من هو!؟ انه هو العدو ، الجنرال بخمسة نجوم: كلل، ملل،إحباط، يأس، قنوط!

صحيح إننا خسرنا مالك وعمار في اقل من سنة وقبلهم كثر مِن أحب الناس الى الله والى قلوبنا، لكن ألم يقل الله سبحانه وتعالى لنا :

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ ۖ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ .

صدقوني اننا على بعد شبر من بوابات القدس او كما يقول اهلنا " شمرة عصا" وأعداؤنا كما عهدناهم :

انهم مرعوبين ومهزومين ومنكسرين نفسيا "وبخمس نجوم كمان "

بل ويرتجفون من ساعة الصفر.

بقي ان نثق نحن بذلك ونقاتلهم كما قاتلهم صاحب ذو الفقار امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام ، والذي كان عندما يُسأل كيف كنت تصرع الابطال يا ابا الحسن كان يقول:

"كنت ألقي الرجل فأقدِّر أني أقتله، ويقدِّر هو أيضًا أني أقتله، فأكون أنا ونفسه عونًا عليه. "

انها معركة ربع الساعة الاخيرة

إستعدوا لها وقد فاز بالفتح من التحق بنا الان.

بعدنا طيبين قولوا الله.