اقتلوه حيث ثقفتموه!

محمد صادق الحسيني||
من هو!؟ انه هو العدو ، الجنرال بخمسة نجوم: كلل، ملل،إحباط، يأس، قنوط!
صحيح إننا خسرنا مالك وعمار في اقل من سنة وقبلهم كثر مِن أحب الناس الى الله والى قلوبنا، لكن ألم يقل الله سبحانه وتعالى لنا :
حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ ۖ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ .
صدقوني اننا على بعد شبر من بوابات القدس او كما يقول اهلنا " شمرة عصا" وأعداؤنا كما عهدناهم :
انهم مرعوبين ومهزومين ومنكسرين نفسيا "وبخمس نجوم كمان "
بل ويرتجفون من ساعة الصفر.
بقي ان نثق نحن بذلك ونقاتلهم كما قاتلهم صاحب ذو الفقار امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام ، والذي كان عندما يُسأل كيف كنت تصرع الابطال يا ابا الحسن كان يقول:
"كنت ألقي الرجل فأقدِّر أني أقتله، ويقدِّر هو أيضًا أني أقتله، فأكون أنا ونفسه عونًا عليه. "
انها معركة ربع الساعة الاخيرة
إستعدوا لها وقد فاز بالفتح من التحق بنا الان.
بعدنا طيبين قولوا الله.
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