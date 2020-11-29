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أقتلونا..فأن شعبنا سيعي أكثر وأكثر


 

🖋  قاسم سلمان العبودي ||

 

ربما تكون السنوات الأربعون التي حوصرت بها الجمهورية الأسلامية الأيرانية ، قد أرهقت الشعب الأيراني ، الذي ذاق الأمريين بسبب تمسكه بثوابت العقيدة الحقة ، وقد يبدو أن بعض من أبناء الشعب الأيراني قد غرد خارج السرب ، بسبب الوضع الأقتصادي الصعب .

لكن المتتبع لمسيرة الأحداث الكبرى ، من أغتيالات وتفجيرات تطال المجتمع الأيراني ، يجد أن تلك الأحداث الجسام ، تلملم أطراف الشعب ، الذي يئن تحت حالة الحصار المروعة . اليوم فقد الأمة الأسلامية قامة من قامات العلم والتكنلوجيا المتقدمة ، والذي يعتبر الصندوق الأسود لكثير من الأسرار العسكرية الأيرانية ، التي بدأت تقلق تل أبيب و واشنطن و عربان الخليج . أنه العالم الكبير والمتمكن الدكتور محسن فخري زادة .

الحادث المؤلم والمفجع يثبت أختراق المنظومة الأمنية الأيرانية ، والتي كنا نتصور الى وقت قريب جداً أنها منظومة غير فابلة للأختراق  .  فكيف لرجل بثقل زادة وأهميته القصوى في البرنامج الصاروخي الأيراني أن يتنقل في شوارع طهران بهذه البساطة ؟؟ .

مسألة أخرى ، هو كيف تم أدخال المتفجرات ، وأين تم تفخيخ السيارة بتلك الكيفية ؟ ألا يؤشر هذا على أن هناك تراخ أمني من قبل المنظومة الأمنية التي تحمي البلاد من الداخل ؟ كثيره هي الأسئلة التي بحاجه الى فك رموزها ، لنقترب من القاتل رويداً  رويدا . علماً أن أصابع الأتهام لا تغادر أجهزة المخابرات الصهيونية والأمريكية ، والأموال الخليجية التي أفجعت الأمة الأسلامية وشعوبها بهذا المصاب الجلل .

لقد أطلق التهديد والوعيد ، تاره على شكل عنيف ، وأخرى على الطريقة الدبلوماسية ، بالرد على هذه الجريمة البشعة . حق الرد ستنفذه الجمهورية الأسلامية ، لكنها هي من تختار ساحة الرد  ووقته  ، ولن تفرض عليها قطعاً .

أننا كمتابعين للشأن السياسي ، نرى أن هذه الجريمة المروعة لا تقل بشاعة عن جريمة المطار التي أثقلت ظهر الشعوب الأسلامية الحرة . ونعتقد أن قوة صبر الجمهورية الأسلامية لازال في أوجه  ، ولن تنجر الى ساحة حرب غير  مدروسة .

نعم نعتقد أعتقاداً جازما أن الرد سيكون بحجم الجريمة البشعة المرتكبة بحق الشعب الأيراني خصوصاً أذا ما علمنا ثقل الفقيد العلمي . نعتقد أن منافقي الشعب لن يتركو الثورة وقادتها . وستحاك المؤمرات الواحدة تلو الأخرى ، وعليه يجب أن تكون المنظومة الأمنية ، على قدر المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتقها بحماية الثورة ورجالها الشجعان الذين تصدوا لحملها والسير بها الى بر الأمان .



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