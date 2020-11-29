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أيران ستضرب ام ستسكت؟!


 

باقر الجبوري||

 

الناس في تخبط !! بين اسئلة حاقد وشامت او سفيه ! وبين اسئلة محب يستحق الرد عليه .

فهل سترد ايران .

للذكرى ... ايران لن تسلم لهم وتسكت عن اغتيال قادتها سابقاً والدليل انها لم تسكت عن دم (( لواء الاسلام العظيم )) واخذت بثاره ولو بعد حين !!!

مع ان من الواجب ان نذكر انها اصابت مَقاتِل العدوا في عملية الثأر !!! وكذلك اليوم فدماء الشهيد (( زادة )) لن تبرد قبل ان تاخذ ايران بالثأر له !!!

ولكن ليس بالوقت الذي تحدده اسرائيل او امريكا اللتان حددتا وقت ومكان الاغتيال ومكانة الشخصية المستهدفة الرفيعة لتجبر ايران على الرد السريع !!!

كلا ... ما هكذا تورد الابل في ايران !! فزمان ومكان الرد هو ما ستحدده ايران هي بنفسها ولوحدها !!! والحقيقة اننا من الان بدئنا نسمع نواح اسرائيل وامريكا فدعوا ( كلابهم ) من المنظمات الاممية ودول العالم الى الدعوة الى التهدئة !!!

تهدئة من ومع من !!! طبعاً المفهوم هو تهدئة ايران !!!

ولكن السؤال مع (( من )) !!! اكيد اسرائيل ولهذا هبت جميع الكلاب للنواح والعواء لانقاذها من الرد الايراني !!!

كان الاولى بكم ان تلجموا كلبكم قبل ان يعض الاخريين فتبتلوا به !!

الانتقام قادم لا محالة..ولن تفعكم او طائراتكم او سفنكم او دباباتكم او عديدكم ! ماعدى جحوركم فانا ملاذكم الامن ..

إن موعدهم الصبح، اليس الصبح بقريب ...

تحياتي ...

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