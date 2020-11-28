قراءة أولية في عملية اغتيال فخري زاده

هادي بدر الكعبي ||

جاءت عملية اغتيال العالم النووي الإيراني واحد النخب العلمية المهمة (محسن فخري زاده) بعد عدة عمليات سبقتها من استهداف حياة علماء وقادة عسكريين آخرين.

حيث افادت وكالة انباء التلفزيون الايراني ان مسلحا اطلق النار على العالم (محسن فخري زاده) عند مدخل منطقة آبسرد دماوند في طهران مما أدى إلى مقتله وإصابة مرافقه.

بدورها قالت وكالة (فارس) ان اغتيال العالم النووي تمت عن طريق انفجار تعرضت له سيارته ثم إطلاق رصاص.

ولفتت وسائل الإعلام إلى أن (فخري زاده)كان على لائحة العقوبات الدولية وقد ذكر نتنياهو اسمه سابقا وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن فشل مخططات سابقة لاغتياله.

هذه العملية رغم كونها نوعية الا انها تحمل مجموعة من الدلالات والرسائل التي نحاول أن نقف على مضامينها الأولية في النقاط الآتية وهي:

١- لجأت إسرائيل الى هذه العملية النوعية في اغتيال (محسن فخري زاده ) بعد ان اصبح واضحا لديها ان الاتجاه الامريكي مع عدم توجيه ضربة الى ايران خلال المدة المتبقية من ولاية ترامب،مما أعاد لديها تفعيل خطتها التي تعتمد على الاغتيالات كي تعويض من خلالها عن ممانعة واشنطن لتوجيه ضربة عسكرية لايران ومنشآتها النووية بالحرب الأمنية.

٢- تأتي هذه العملية ضمن حملة متعددة الجوانب ضد إيران لأجل إبطاء برنامجها النووي وهي بنظر البعض افضل بكثير من العمليات العسكرية المكشوفة التي تشنها أمريكا أو إسرائيل ضد المواقع النووية الإيرانية.

٣- تعتقد الجهات المنفذة لهذه العملية بأنها سوف تتمكن من ثني العلماء الإيرانيين الآخرين من الانضمام إلى البرنامج النووي الإيراني واقناعهم بترك عملهم النووية والبحث عن مجالات مهنية أخرى لأجل حماية انفسهم من عمليات الاغتيال التي تطالهم لاحقا في حال الانضمام إلى البرنامج النووي.

٤- تعمد الجهات المنفذة لهذه العملية من أحداث خلل في دوائر القرار السياسي والاستراتيجي داخل أمريكا لاسيما بعد فشل أغلب وسائلها وفي مقدمتها التلويح بالحرب العسكرية ضد إيران.

وأيضا محاولة إيجاد حالة من التجاذب والتنافر بين الشعب الإيراني والحكومة في إيران.

٥- ربما تعتقد إسرائيل أو من يقف خلف هذه العملية بأن المعرفة الإيرانية النووية تتركز فقط في أدمغة بعض العلماء وبالتالي فإن عمليات اغتيالهم قادرة على اعاقة البرنامج النووي الإيراني.

٦- محاولة جر إيران إلى حرب تم وضع زمانها ومكانها من قبل الأطراف المنفذة للعملية لأجل تمهيد الطريق أمام ضربات عسكرية ضد منشآت إيران النووية.

٧- وضعت عملية الاغتيال الأمن القومي الإيراني أمام معضلة عنوانها تقصير القوات الامنية الإيرانية في حماية عقولها العلمية،مع وجود هشاشة واختراق امني من قبل بعض الأطراف الإقليمية والدولية التي تعمل على تدمير كافة المشاريع ومنها المشروع النووي.

٨- العملية بمجملها هي جزء من التسخين السياسي في الملف النووي الإيراني.

٩- تهدف العملية إلى إرباك إيران ووضعها بموقف حرج في مواجهة الضغوط الخارجية التي تستهدفها،وكذلك تستهدف دورها الإقليمي وتحديدا دورها الداعم لمحور المقاومة والممانعة في المنطقة.

١٠- العملية نسفت كل الجهود وقطعت الطريق امام بايدن لاحقا في تفعيل المفاوضات والرجوع إلى الاتفاقات مجددا كما جرى سابقا بين الديمقراطيين وإيران.