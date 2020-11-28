المقالات

أما آن الأوان لحل قضية كردستان؟!/  ج3

77 2020-11-28

 

مهدي المولى||

 

نعم عزيزي الكاتب آن الأوان لحل قضية  المنطقة المفتعلة وإطفاء نيرانها التي أذا استمرت تأكل الزرع والضرع والبشر التي سميتها قضية كردستان.

 المعروف جيدا لا وجود لقضية أسمها كردستان القضية هي حالة التخلف والجهل التي نعيشها والتي تتحكم بنا وتسطير علينا هي القيم والأفكار البدوية المتخلفة والانطلاق منها في التعامل معها مع بعضنا البعض حب الذات  والاعتزاز بها واحتقار ذات الآخرين وهذا ينتقل الى عائلته الى عشيرته الى قريته الى قوميته وهذه حقيقة بدو الصحراء وبدو الجبل  ولو أخذنا مثلا لهذه الحقيقة  مثل صدام كممثل لبدو الصحراء ومسعود كممثل لبدو الجبل رغم أنه يدعي أنه من بدو الصحراء ومع ذلك ليس هناك أي اختلاف في عقلية بدو الجبل وبدو الصحراء  إنها نتيجة للدكتاتورية والاستبداد  لحكم الفرد والعائلة والقرية.

رغم ان العراق بلد الحضارة والقيم الإنسانية الحضارية ومصدر الحركات الإصلاحية التجديدية  الإنسانية  لكنه لم يتمكن من وقف الهجمات البدوية   التي هبت عليه من الصحراء او الجبل   لشدة ظلام ووحشية هذه الهجمات ويمنع سيطرتها  ومع ذلك لم  تذبح الروح الحضارية الإنسانية  في الإنسان العراقي فالروح الحضارية الإنسانية لا تعرف عشيرة ولا عنصرية ولا مجموعة  بل أنها بذرة تزرع في روح كل إنسان حر ينطلق من عقل حر.

فالإنسان الذي يتمتع بعقل حر مهما كان دينه قوميته طائفته  ينطلق من نزعة إنسانية  ضد الظلم والظلام  مهما كان مصدره ومع  الحق والنور مهما كان مصدره  وهذه حال العراقيين  الأحرار مهما كانت ألوانهم وأعراقهم  وطوائفهم   وكانوا يصرخون صرخة عراقية واحدة فالصرخة التي يصرخها  ابن الجبل يرددها ابن السهل ابن الهور ابن الصحراء رغم  لغتها المختلفة لأنها منطلقة من عقل حر وقلب نقي طاهر لا تشوبها شائبة  والعكس تماما.

لكن حكم الفرد العائلة القرية فرضت قيم  وأخلاق العبودية  والخضوع  وأصبحت هي السائدة هي الحاكمة  فصنعت الحدود والسدود حيث سهلت  للمجرين واللصوص والفاسدين الى تصدر المسئولية  في البلاد وهؤلاء ساعدوا في نشر القيم العشائرية والطائفية  والعنصرية وشجعوا  ودعموا الصراعات العشائرية والعنصرية والطائفية وكان الضحية العراق الحر والعراقي الحر.

لا شك ان العراقيين خلال هذه الفترة بدءوا يرتقون الى مستوى الإنسانية الى مستوى الديمقراطية  ويرتفعون الى مستوى قيمها وأخلاقيتها  وبدءوا  في تجاوز قيم وأخلاق البداوة المتخلفة  العشائرية والعنصرية والطائفية والعائلية والفردية.

حيث بدأ ينطلق من إنسانيته من عراقيته مفتخرا ومعتزا بإنسانيته وعراقيته يعني بدا بحل  مشكلة من أعقد المشاكل التي كادت تأخذ العراق والعراقيين الى جهنم التي سميتها قضية كردستان.

 رحم الله جلال الطلباني عندما صرخ بوجه بدو الجبل وبدو الصحراء دعاة العنصرية لا ضمانة لأي مكون عراقي لأي لون مهما كان صغيرا او كبيرا  إلا في عراق حر ديمقراطي تعددي اي حكم الشعب  حكم الدستور والقانون والمؤسسات الدستورية والقانونية.

لا شك إن العراق فيه دستور وقانون ومؤسسات  دستورية وقانونية لكن المشكلة لم نجد من يطبق الدستور والقانون ولم نجد اي عقوبات رادعة ضد من يتجاوز عليها ولم نجد من ينفذها  وهذا لا شك انه يؤدي الى الفوضى والفوضى تؤدي الى الصراعات والحروب الأهلية وهذا ما حدث في العراق.

  هنا يأتي السؤال أما آن الأوان  لإطفاء نيران العنصرية والطائفية والعشائرية  والقضاء على الفساد والفاسدين التي سماها كاتب المقال قضية كردستان.

نقول نعم آن الأوان  لحلها اذا توحد العراقيون الأحرار وفق خطة وبرنامج واحد والتوجه معا لبناء عراق ديمقراطي تعددي حر مستقل وموحد وخلق عراقي ذات نزعة إنسانية حضارية يفتخر ويعتز  بإنسانيته بعراقيته.

  وهذا التوجه بدأ يأخذ أبعاده من قبل العراقيين الأحرار من خلال رفضهم  لدعاة العنصرية والطائفية والعشائرية الذين يرون في أعداء العراق هو الضمانة لهم.

 

ــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ولاية الفقيه طريق الشهادة ..
اختصرتم علينا الطريق الى فلسطين..!
قراءة أولية في عملية اغتيال فخري زاده
تحالفات ما قبل الانتخابات
إصبع على الجرح..محسن فخري زادة.. تساؤلات ..
خيارات ايران بعد اغتيال العالم النووي فخري زاده
دوام المدارس بين خلية الازمة وزيارة الاربعين
أما آن الأوان لحل قضية كردستان؟!/  ج3
إغتيال فخري زاده ودلائل التوقيت
تسريب الاخبار..والحرب النفسية في أجهزة المخابرات..!!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1428.57
الجنيه المصري 76.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك