المقالات

حرب الاغتيالات المفتوحة من طهران الى فلسطين 


  محمد صادق الحسيني||   يقول الامام علي عليه السلام : "...فإذا نزلتم بعدو أو نزل بكم، فليكن معسكركم في قبل الاشراف، أو سفاح الجبال، أو أثناء الأنهار... واجعلوا لكم رقباء في صياصي الجبال، ومناكب الهضاب... واعلموا أن مقدمة القوم عيونهم، وعيون المقدمة طلائعهم، وإياكم والتفرق، فإذا نزلتم فأنزلوا جميعاً، وإذا ارتحلتم فارتحلوا جميعاً، وإذا غشيكم الليل فاجعلوا الرماح كفّة، ولا تذوقوا النوم إلا غراراً..." هي حرب الاغتيالات الجبانة اذن بديلاً عن حرب المواجهة الميدانية كما توقعناها وحذرنا منها..! ولابد لنا ان نحزم امرنا ونستعد لها على كل المستويات وبكل ما اوتينا من قوة وحيلة.  نعم لقد اوذينا كثيراً  في استشهاد عالم الفيزياء الاول في ايران البروفيسور محسن فخر زاده . وبالمناسبة فهو صاحب انجازات علمية مهمة جداً  آخرها كما اعلنت الجهات الايرانية كل الانجازات المتعلقة بمواجهة وباء الكورونا. هو ايضاً رجل منظومة الدفاع الايرانية المقتدرة ومساعد وزير الدفاع لشؤون البحث والتحقيق العلمي. لكنه قطعاً هو ليس عبد القدير خان ( ايران)  صاحب القنبلة الباكستانية كما يحاول العدو الصهيوني الايحاء بذلك كذباً وزوراً بهدف اتهام ايران بالتسلح النووي..! هل تتذكرون عشرات الاغتيالات لعلماء عرب ومسلمين بينهم سوريون ومصريون وعراقيون وآخرهم عالم الفيزياء الفلسطيني فادي البطش .!؟ هم يضربون في العلم والعلماء ولا عزاء لنا الا الحكمة والحزم وشجاعة الاقدام في اللحظة التي تختار قيادتنا. هو نال كل ما يريد في الدنيا والاخرة هنيئاً له ونحن خسرناه وهي ضربة مؤلمة لا ننكرها. لكن ان فكر احد اي احد بان اي مشروع علمي قد توقف او سيتوقف في ايران باغتيال عالم هنا او هناك فهو واهم . فكل بقعة من ايران مختبر للعلوم ومنظومة للدفاع وآلاف الالاف من العلماء والمهندسين والخبراء والعاملين في حقلي الدفاع والذرة ممن تتلمذوا على يده اتخذوا مواقعهم المناسبة وبرنامجهم واضح لا لبس فيه ولا جرح ولا تعديل...! عن الانتقام والرد والاجراءات العقابية نترك الكلام لاصحاب العلاقة والمعنيين وفي مقدمهم امام المقاومة وسيدها الخراساني العظيم الامام السيد علي الخامنئي ربان هذه السفينة  ، والذي يعرف تماماً كيف يدافع عن ابناءه ويحفظ لهم كراماتهم. لكن الدرس البليغ الذي نستخلصه و لابد ان نسجله هنا هو : ١-امريكا كما ربيبتها الاسرائيلية عدو واحد لا يقبل القسمة على اثنين. وهما من خططا واشرفا على عملية الاغتيال الجبانة هذه كما في عمليات اغتيال العلماء النوويين السابقة. ٢- الحوار والمفاوضات مع هذا العدو المتوحش حول المبادئ والسياسات العامة والانجازات بكل مستوياتها سم قاتل. ومن لم يتعلم الدرس بان هؤلاء غير موثوقين كما يقول السيد القائد : اما انه لا يعرف الف باء السياسة او لا يعرف الف باء الغيرة والحياء. ٣- منذ الانزال الاسرائيلي في ابوظبي والذي سميناه بالانزال خلفط خطوط الناريخ والجغرافيا ، قلنا انها حالة اعلان حرب اسرائيلية استخباراتية ضد ايران وليس مجرد تطبيع...!  وحسب اعتقادنا فان التحقيقات حول الاغتيال اليوم ستؤكد ما نعتقده بان بن سلمان ورهطه في بقايا قراصنة الساحل متورطين في هذا العمل الاجرامي الجبان وغيره .  وذلك من خلال تدريب وتجهيز صغار العملاء من منظمة منافقي خلق ومثلهم من بائعي الضمير والوجدان ومرتزقة البترودولار. ٤- بالوثائق والمعلومات فان كل اجهزة الامم المتحدة من الصحة العالمية الى الطاقة الذرية ، انما هي حسب العقيدة الامريكية اجهزة تابعة للجيش الامريكي. تفصيل ذلك وماذا ينبغي علينا فعله امر موكول لاصحاب الشأن وكل ذي عقل حصيف. المعركة مفتوحة و لم تنته بعد ، وبرنامج اغتيالاتهم لن يتوقف عند هذا الحد، وساحة عملهم ليس ايران فقط. كل ساحات محور المقاومة مسرح متاح لعملياتهم. قلنا ذلك من قبل  نعيد ونكرره هنا العدو يعمل ليل نهار محاولاً ايقاف دورتنا العلمية والدفاعية. وقياداتنا تعرف ذلك تماماً وهي على قدر الموقف  أُسود لا تهاب أحداً الا الله وثقتنا بها عالية جداً والامر لله من قبل ومن بعد بعدنا طيبين قولوا الله
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حرب الاغتيالات المفتوحة من طهران الى فلسطين 
إذ أنبعث أشقاها بن سلمان للإمة يذبح أبنائها..!
الصهاينة حكام الأعراب القادمين !!!!
حرب الاغتيالات..عنوان مؤقت لمرحلة انتقالية
العمق العربي يمنع العراقيين من دخول اراضيهم ؟ 
صنمية المعتقد! 
إسرائيل تتلاعب بالنار الإيرانية..!
🏴 الاغتيال الصامت🏴
الغدة السرطانية !!!
الأبعاد الامنية لعملية اغتيال العالم النووي الايراني محسن فخري زاده
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1428.57
الجنيه المصري 76.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك