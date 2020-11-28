الغدة السرطانية !!!

باقر الجبوري||

· في هذه الصورة يظهر نتنياهو قبل عدة اعوام وهو يتحدث عن خطر العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده وقال حينها ( إننا حاولنا إغتياله لعدة مرات لكننا فشلنا ) اليوم نجحوا في إغتيال هذا العالم ..

· علينا أن نعرف ان إسرائيل وأمريكا لن تسمح للشعوب المسلمة ان يكون من أبنائها علماء ..

· لكنها ستشجع على ان يكون هناك مطربين وراقصات بدلاً عنهم .. ولن تسمح ان تكون هناك جامعات مرموقة في بلداننا لكنها ستسمح وتشجع على فتح مراكز للدعارة والملاهي بدلاً عن الجامعات ..

· هذه هي الحقيقة !!

· اعتقد ان رسالة إيران التي بعثتها الى فصائل المقاومة قبل فترة !!وحثت فيها على التهدئة !لحين انتهاء المدة الباقية لترامب !!!وخروجه من البيت الاسود !!! هي التي حثت الموساد الاسرائيلي لاستخدام (( الضرب تحت الحزام )) !! لاجبار ايران على الرد في الوقت الحالي !كما ردت على أستهداف قادة النصر !!مما سيستدعي التدخل الامريكي !!والوصول بالمنطقة الى مرحلة الانفجار !!! وهذا هو المطلوب !!

· فامريكا تستعد لهذا الحدث منذ اسابيع !! جهزت طائراتها وقاصفاتها !! وابعدت سفنها وفرقاطاتها !! وقلصت تواجدها !!وأبلغت رعاياها !! الا انها كانت تبحث عن الحجة في ضرب ايران !!! خطة ( محكمة ) لمجموعة من ( الاغبياء ) !

· هم يختبرون صبر ايران على استهداف قادتها !! ويحاصرونها في الزاوية القاتلة !فاما ان ترد.. فتسلم لترامب صك الحق بقصفها ! واما ان تسكت ...

· وهذا ما لن تفعله ايران بدون شك حتى لو هددت بالمحوا من وجه الارض وهذا ما لن يحدث !! ايران سترد وبقوة وستكون هي الاقوى وهي المنتصرة !! فتذكروا هذه الكلمات .

· ويمكرون ويمكر الله ... شهيدا مباركا ...

تحياتي ..