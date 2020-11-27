فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش ||
١- إذا مراكز المساج والبارات تابعة للفصائل/ انته ليش تضوج من أحد يتعرض إلها!
٢- التعرض لمصفى أرامكو يستحق الإدانة/ النفط مقابل الدماء في ذهنية حكومة تشرين!
٣- سياسة الحياد التي تسير بها الحكومة/ تعني الاقتراب من كل ما هو أمريكي أو يخدم خدمها!
٤- المتظاهرون يرفضون أن يحرق أحد خيمهم/ غيرهم!
٥- الحكومة تتردد في الاتفاق مع مشاريع العتبة/ لعدم شربهم بول البعير!
٦- غير حضن عربي (الإمارات) هذا/ يرفس العراقيين من أراضييه ويرحب بالصها.ينة!
٧- الانتخابات الأمريكية تظهر بوضوح كيف أن بعض العراقيين/ محد يحب ترامب بكدهم!
٨- ٧٤٨ مليارا لتوسيع مرقد أبو حنيفة/ بشراء أراضي في طريبيل!
٩- ملا طلال يستقيل من منصب الناطق الرسمي/ ليبقى ناطقا غير رسمي!
١٠- سروة عبد الواحد: حكومة الإقليم باعت النفط لخمسين سنة إلى تركيا وقبضت أموال عشر سنين/ جا يا واردات اللي تستلمها الحكومة!
١١- سعر برميل النفط في تصاعد والحمد لله/ الحكومة تبشرنا بإفلاس!
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