المقالات

فنتازيا نقاشية..!

79 2020-11-27

 

جهاد النقاش ||

 

١- إذا مراكز المساج والبارات تابعة للفصائل/ انته ليش تضوج من أحد يتعرض إلها!

 

٢- التعرض لمصفى أرامكو يستحق الإدانة/ النفط مقابل الدماء في ذهنية حكومة تشرين!

 

٣- سياسة الحياد التي تسير بها الحكومة/ تعني الاقتراب من كل ما هو أمريكي أو يخدم خدمها!

 

٤- المتظاهرون يرفضون أن يحرق أحد خيمهم/ غيرهم!

 

٥- الحكومة تتردد في الاتفاق مع مشاريع العتبة/ لعدم شربهم بول البعير!

 

٦- غير حضن عربي (الإمارات) هذا/ يرفس العراقيين من أراضييه ويرحب بالصها.ينة!

 

٧- الانتخابات الأمريكية تظهر بوضوح كيف أن بعض العراقيين/ محد يحب ترامب بكدهم!

 

٨- ٧٤٨ مليارا لتوسيع مرقد أبو حنيفة/ بشراء أراضي في طريبيل!

 

٩- ملا طلال يستقيل من منصب الناطق الرسمي/ ليبقى ناطقا غير رسمي!

 

١٠- سروة عبد الواحد: حكومة الإقليم باعت النفط لخمسين سنة إلى تركيا وقبضت أموال عشر سنين/ جا يا واردات اللي تستلمها الحكومة!

 

١١- سعر برميل النفط في تصاعد والحمد لله/ الحكومة تبشرنا بإفلاس!

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