فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش ||

١- إذا مراكز المساج والبارات تابعة للفصائل/ انته ليش تضوج من أحد يتعرض إلها!

٢- التعرض لمصفى أرامكو يستحق الإدانة/ النفط مقابل الدماء في ذهنية حكومة تشرين!

٣- سياسة الحياد التي تسير بها الحكومة/ تعني الاقتراب من كل ما هو أمريكي أو يخدم خدمها!

٤- المتظاهرون يرفضون أن يحرق أحد خيمهم/ غيرهم!

٥- الحكومة تتردد في الاتفاق مع مشاريع العتبة/ لعدم شربهم بول البعير!

٦- غير حضن عربي (الإمارات) هذا/ يرفس العراقيين من أراضييه ويرحب بالصها.ينة!

٧- الانتخابات الأمريكية تظهر بوضوح كيف أن بعض العراقيين/ محد يحب ترامب بكدهم!

٨- ٧٤٨ مليارا لتوسيع مرقد أبو حنيفة/ بشراء أراضي في طريبيل!

٩- ملا طلال يستقيل من منصب الناطق الرسمي/ ليبقى ناطقا غير رسمي!

١٠- سروة عبد الواحد: حكومة الإقليم باعت النفط لخمسين سنة إلى تركيا وقبضت أموال عشر سنين/ جا يا واردات اللي تستلمها الحكومة!

١١- سعر برميل النفط في تصاعد والحمد لله/ الحكومة تبشرنا بإفلاس!

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