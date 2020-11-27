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تقديس النجاسات..!


 

باقر الجبوري||

 

احدهم (( 24 )) ساعة يسب بايران ويمدح بعده (( العربي ))

في احد الايام اراد ان يجري عملية لعينيه فقال لي انه ذاهب لايران لاجرائها في أحد المستشفيات هناك ...

كنت متاكدا انني لو قلت له (( انها ايران التي كنت ولا زلت تسبها وتشتمها كل صباح ومساء))!!!

فانه سيرد على كلامي قائلا

(( انا اسب الحكومة وليس الشعب ))

لهذا اعدت صياغة الكلام في عقلي وقلت له (( ولماذا لاتذهب الى الاردن او السعودية وتجري العملية هنالك فرد عليه قائلا (( يمعود ياهوا الي معترف بينة ... احنة من الحدود بجلاق ويرجعونة ))

اضحكني ... ولم يدهشني

لانها الحقيقة التي يعلمها الجميع

ويخشاها الجميع ..

فشيعة العراق كما هي حال شيعة لبنان والبحرين واليمن وكل العالم مشكوك في عروبتهم عند العرب

وإن قاموا وإن قعدوا ...

ولاادري لماذا (( يتلحس )) البعض منا بالعرب وكانه يريد ان يترضوا عليه وكانه عبد عندهم حتى وان اعطاه الله ملك الدنيا وما فيها !!!!

(( يتلحس )) لفظ اطلقه صدام ضد العرب في علاقتهم مع امريكا وهي تستخدم عادة عند الكلاب (( اجلكم ))

أنا اعتقد ان صدام كان محقا في وصفه لتلك العلاقة ...

والفرق بين شيعتنا المتلحسين بالعرب وبين علاقة العرب وامريكا هو ان الخليج والسعودية تحديدا قد استفادوا من علاقتهم مع امريكا فبنوا ممالكهم وامانهم واستقرارهم واقتصادهم بخبرات أمريكية وحماية أمريكية حتى وان كانت مقابل ثمن وكما يقال (( لمطي يموت بكروته))

اما شيعتنا المتلحسين للعرب فلم ينالهم من العرب الا الموت والتفجير والذبح من علاقتهم ببعدهم العربي المقيت ومع ذلك فبوصلتهم دائما تشير الى المكان الخطأ ...

عجيب حال البعض من البشر مع ان الله ميزهم بالعقل الا انهم عبيد بالفطرة  تلك هي المشكلة...

 

تحياتي ....

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