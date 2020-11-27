المقالات

الاستخفاف الفيسبوكي برموز الوطن؛ إساءة لمعتقدات الشعب


 

سميرة الموسوي||

 

 حالة إعلامية غير مجهولة الدوافع أصبحت مهنة معروضة لمن يدفع أكثر ،وهذه المهنة يمارسها البعض _ بدوام كامل_أو يدسها بين أحاديثه الاعلامية أو يكتبها بسطور من باب _ حشر مع البعض يجلب الانتباه

فثمة البعض ممن فتح ( قناة فيسبوكية ساخرة ) يطل منها بأوقات معلومة ويقوم بحركات بهلوانية وإيماءات ورموز غبية تستهدف النيل من رمز ديني أو سياسي أو إجتماعي ، ولأن بعض الناس تتميز بميول إلى الفكاهة بصرف النظر عن دلالاتها فقد إشتهرت أسماء ( بذيئة الكلام والحركات ،والايماءات ) على قنوات فيسبوكية تمارس هذا النوع من التخريب .

ومن الواضح أن أولئك يبثون إستخفافهم من خارج الحدود ،ولا سيما دول العداء التقليدي لوطننا ،ويظنون أن هذه المهنة ستعينهم كل العمر .

 أما كيف نردع هؤلاء من تشويه شعبنا ومعتقداتنا ومن الإساءة للوطن فإن مهمة الردع من واجب السلطة التنفيذية بتشكيلاتها المختصة ، إذ ينبغي ملاحقتهم قضائيا على الدوام .

أما ترك هؤلاء النفر من الايغال بأفعالهم إنما يوسع من دائرة دخول آخرين لهم الاستعداد نفسه في بيع ذممهم .

 

إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النظام العراقي الجديد وثقافة التنصل من المسؤولية..
"الخارجة " العراقيّة لا تمثلني!
الاستخفاف الفيسبوكي برموز الوطن؛ إساءة لمعتقدات الشعب
لا .. للعنف ضد المرأة
شعب العراق والحاجة الى عود ثقاب..!
ألواح طينية؛ سنجار تقطع طريق الحرير..!
ينبغي اعتماد العراق على مصادر موثوقة و وفية و معتمدة لتأمين سلاحه
خطاب الخارجية العراقية الهزيل
نحن العراق، نحن القوة..!
بالطباشير..حديث الحب البشع..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1428.57
الجنيه المصري 76.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك