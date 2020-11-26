المقالات

خطاب الخارجية العراقية الهزيل


  علي فضل الله الزبيدي ||   الدول المتطورة التي تمتلك امر سيادتها، تجد قرارتها ومقررتها متزنة مهابة تلقى صداها في الداخل والخارج، ذلك يتأتى من مبدأ التأثر المتزن بالاحداث الداخلية وكذلك الخارجية وخصوصا الخارجية منها كوننا جزء من محيط اقليمي ودولي، وبحكم المؤثرات الجيو سياسية، ووفق هذه الحسابات البسيطة مع الاخذ بنظر الاعتبار ان الدولة والامة شخصية معنوية تستمد وجودها وكيانها من ابنائها وساسة اكفاء يديرون دفة البلد، والقاعدة المنطقية تكون همة الانسان بقدر امانيه وطموحاته، فالسياسي صاحب المباديء والذي يهتم لامر البلد تجده عالي الهمة والشكيمة لا تثنيه الصعاب عن طموحاته، والسياسي الراغب بنيل السلطة لاجل السلطة، تجده متذبذب مترنح لا يرى الا مصالحه الشخصية وقد تكون الابعد هي المصالح الحزبية. في العراق ابتلينا بكثير من الساسة، هم الات وادوات متحركة وان عدوا من صنف البشر، جمع كبير منهم يتم التحكم بهم عن بعد، وكأنهم معينون من دول خارجية، ولم يتم انتخابهم من العراقيين، وان كان وللأمانة، فإنهم لم ينتخبوا فعلا، بل جاءوا عبر بوابة الشبهات عبر التلاعب بنتائج الانتخابات، او تفضل عليهم رئيس الحزب او التيار باصوات غيرهم، ليجعل منهم عبيدا لقرارته، لا ما تقتضيه المصالح الوطنية داخل البرلمان العراقي. مصداق لما ذهبت اليه في شأن العملية السياسية في العراق، البيان الذي خرجت به وزارة الخارجية قبل ايام، حول استهجان الحكومة العراقية لقيام القوات اليمنية باستهداف مستودعات شركة ارامكو الصهيو سعودية.... إنه لأمر مخز للحكومة العراقية أن تصل لهذا المستوى من (الانحطاط الانساني) فهل تعلم حكومتنا بمجاعة اليمنين وابادتهم؟ ومن يقف وراء تلك الافعال الشنيعة التي يندى لها جبين الانسانية؟ يا وزير خارجية العراق، من الاولى بالاستهجان والشجب والاستنكار بل والمقاطعة، هذا لو توفرت لدى حكومتك السيادة او قليل من الضمير والانسانية؟ القاتل! أم المقتول؟ الجاني أم المجني عليه؟ المعتدي أم المعتدى عليه؟ الساكن في وطنه ودمه مستباح؟ ام العابر لحدوده ويوزع الموت على الابرياء؟  يا وزير الخارجية، أن اليمن بلد يرزخ تحت خط الفقر بعد ان نهبت السعودية والامارات خيراته ، واقتطعت جزءا" من اراضيه، وعطلت موانئه، وهذه الدول فعلت فعلتها مع العراق أيضا"، إلا أن الله من علينا بالخلاص وبفضل دماء شهدائنا الزكية الطاهرة، وإن كانت المؤامرة مستمرة باتجاه العراق، والمرحلة القادمة تعتمد على نخر العراق من الداخل بمعونة من استأجرته السعودية والامارات. أعود لموضوعة البيان الصادر من خارجية العراقية، وأذكر الوزير ووزارته، وفق العلاقات الدولية وقوانينها، من المفترض ان تكون السياسة الخارجية مبنية على معيار (التعامل بالمثل)، وهنا أسأل؛ العراق يتعرض يوميا لعمليات ارهابية، هل سمعتم ببيان لوزير خارجية السعودية؟ يدين فيه تلك العلميات الارهابية او يستنكرها،قطعا لا، إذن لماذا هذا الانحطاط والتدني بالسياسة العراقية الخارجية، وفق أي معيار جاء بيان الخارجية العراقية، فمن حيث الجانب القانوني وفق العلاقات الدولية، لم يراعى جانب التوازن والمثل بالتعامل، ومن الناحية الانسانية، كان الاولى ان ندين ونشجب بل ونقاطع السعودية، بسبب حجم الارهاب والاجرام الذي ترتكبه بحق المسلمين اجمع، لا سيما في اليمن والعراق وسوريا وووو. اقول لاصحاب القرار السياسي في العراق، وكما قالها ابي الاحرار الحسين (عليه السلام)لعبيد الله بن زياد وجيشه وهو جيش يزيد عليه اللعنة ومن ناصره:   إن لم يكن لكم دين، فكونوا احرارا" في دنياكم
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ألواح طينية؛ سنجار تقطع طريق الحرير..!
ينبغي اعتماد العراق على مصادر موثوقة و وفية و معتمدة لتأمين سلاحه
خطاب الخارجية العراقية الهزيل
نحن العراق، نحن القوة..!
بالطباشير..حديث الحب البشع..!
أما آن الأوان لحل قضية كردستان/ ج2
ثورة حسينية ضد التطبيع. ..
ابن سلمان وعلاقاته الصهيونية الوطيدة..
اختر لرحيل روحك العزة
قوانين قمعية بطعم صدامي..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1428.57
الجنيه المصري 76.22
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك