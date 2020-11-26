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حادثتان !! ودلالات انتماء الحكومة لمحور الشر !


 

باقر الجبوري||

 

·        الاولى ...

 

اليمن تقصف ارامكوا السعودية !!تثور ثائرتهم ونقصد دونيتهم !!!ليستنكروا الضربة !!فلا يجب على الضحية ان يرفع السلاح بوجه القاتل !!

 

·        الثانية ...

 

أسرائيل تقصف مواقع في الجولان السوري !! فيقابل الموضوع بالسكوت والتجاهل والتغابي !!! (( سوي نفسك ميت ))

عجيب ... بعض (( السفهاء )) من اصحابنا الصنميين !! فسر الاستنكار على قصف ارامكوا انه مجرد بروتوكولات دبلوماسية !! ولا ادري فبما يفسكر سكوتهم عن قصف سوريا !!!

الدولتان عربيتان ! ومحاذيتان للعراق !!

المفهوم الوحيد واليتيم للاستنكار على ضرب السعودية والسكوت على ضرب سوريا هو

ان السعودية التي قصفت جزء من (( محور الشر )) ونحن معها ضد اليمن التي هي جزء من (( محور المقاومة ))

وان سوريا التي قصفت هي جزء من (( محور المقاومة )) ونحن ضدها مع اسرائيل التي هي جزء  (( محور الشر ))

أعتقد واجزم ان هذا رد حكومتنا على تصريح السيد جواد الشهرستاني عن علاقة السيد السيستاني دام ظله بالسيد الولي الخامنائي وبالحكومة الاسلامية في ايران والتي تمثل قنة الهرم ورأس الحربة في محور المقاومة  !!!

منذ البداية قلناها !! الحكومة لاتمثل الشعب العراقي !!! بل هي وليدة السفارة ووليدة الاحزاب التي انحرفت باتجاه السفارة السعودية والامارية والتي هي اليوم ( سيف ودركة ) للدفاع عن الحكومة الفاشلة بكل المقاييس !!!

لعد وين سوالفكم وسياسة النأي عن المحاور !!!

ليس هنالك شيء خافي عن الشعب..بانت فضائحكم ...بعد ما تعبر علينة !!

تحياتي ...

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