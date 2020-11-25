مستقبل الحرم المكي بعد التطبيع  ؟

بقلم./ فهمي اليوسفي .||



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*نائب وزير الاعلام اليمني بلاشك عدوان دول التحالف على اليمن بقيادة كيان سعود يعد جريمة كبرى بحق الساحة الوطنية ارضا وشعبا من شمال الشمال لأقصى الجنوب بينما إشهار التطبيع ونقله من السرية للعلنية من قبل كيان سعود مع الكيان الاسرائيلي يعد جريمتين وعدوانين ناعمين لا يستهدف اليمن فحسب بل يستهدف الامة الاسلامية بكل بقاع الارض . . إرتكاب هذه الجريمة من قبل سلمان ونجله المهفوف هي اولا جريمة وراثية كسلوك متوارث لدى اليهود وثانيا هي تكرارا للجريمة التي نفذها والدهم عبدالعزيز ال سعود حين قدم تنازلا عن فلسطين والقدس الشريف لصالح اسرائيل فكان ذاك الموقف مخزيا وعارا لبيت سعود وتصنف شراكة بالجريمة بحق فلسطين والقدس الشريف وتعد اشبه برصاصة ناعمة وقاتلة وجهها الملك عبدالعزيز للجسد العربي والاسلامي من الداخل في الماضي ونجله وحفيده في الحاضر . بعد تلك الجريمة التي أقدم عليها الملك عبدالعزيز إقترح جهاز الاستخبارات البريطانية بذلك الحين أن يمنح ملوك كيان سعود المتعاقبة لقب .. خادم الحرمين الشريفين . والنتيجة كانت لصالح الصهيونية في القبض والبسط غير الشرعي على فلسطين والقدس الشريف . ثم طور مشروع الخيانة والاغتصاب بأن قام بتجميع الشواذ واوكل اليهم هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر . لم ينفذ إبن سعود تلك الجريمة من فراغ بل كانت مدروسة وتم تنفيذها على ضوء خارطة طريق اعدها الغرب مخرجاتها إتفاقية سيكس بيكو ووعد بلفور . وبموجب ملحقاتها السرية توسع البسط والقبض غير الشرعي للمملكة المنشارية في الجزيرة العربية ليصبح الشكل إسلامي والجوهر صهيوني . من يغوص بعمق بارشيف حلقات التاريخ سيجد كيان سعود هو صهيوني للنخاع حتى لو خضع الامر لفحص هذه العائلة عبر مختبرات الحمض النووي . كيان سعود ادمن سياسة الخداع ولبس القناع لإغتصاب الحكم في معظم الجزيرة العربية وبمساندة صهاينة الغرب فاصبحت جرائم هذا الكيان منحوتة بوجدان التاريخ من الماضي للحاضر ولا حصر لمجمل جرائمه . من ذلك الحين بصماتها شاهدة عيان فاصبح القدس مغتصب بشكل مباشر من قبل كيان صهيون واصبح الحرم المكي مغتصب ايضا بشكل غير مباشر من قبل كيان سعود . واليوم تم تتويج عقد القران بين اسرائيل والسعودية بنقل التطبيع من السرية للعلنية . بعد مرور ١٠٠عام على سيكس بيكو ووعد بلفور بدأ الاعداد والتحضير لتوسعة المطامع التوسعية لإسرائيل في المنطقة . وضمن مخرجات التنفيذ إشهار الاتفاقيات الجديدة المتعلقة بمشاريع التوسعة للصهيونية في المنطقة اي ما بين الفرات والنيل وفقا للثوابت السرية لصفقة القرن . هنا نستطيع الجزم ونقول كما كان لمؤسس المدرسة الاجرامية عبدالعزيز ال سعود بصمات الخيانة في الماضي من خلال مساندته لليهود على إغتصاب فلسطين هاهو المشهد يتكرر اليوم بنفس البروفة على يد نجله ووريثه الشيطاني وحفيده المجرم بالوراثة محمد بن سلمان . الترتيب لهذه العملية ( التطبيع ) بدأ من وقت مبكر .وضمن برنامج التنفيذ . .... إقحام معظم دول المنطقة في الربيع العبري والزج بشعوبها بصراعات داخلية جعلتها لا تلتفت لمشاريع ومطامع اسرائيل التوسعية في المربع الشرق اوسطي . ..... إقدام كيان سعود على تمويل وتجميع عناصر التدعيش المتوحش لتنفيذ مخططات الصهيونية في بلدان الربيع العربي على سبيل المثال سوريا او ليبيا والعراق واليمن وغيرها . ….هندسة مشروع العدوان الوحشي على بلدنا منذ ٥ سنوات وحتى اليوم فاصبح كل قطر عربي او اسلامي منهمكا بمشكلاته الداخلية كما هو الحال ان إستثمرت وضع بلدنا كوسيلة لتحقيق مزيدا من مطامعها التوسعية كما هو جاري في محافظتي المهرة وحضرموت إضافة لعدوانها وحصارها المستمر علي اليمن دون توقف . . سخرت ابواقها الوهابية المتوحشة بإستخدام منابر الجوامع الطاهرة لتهيئة التطبيع مع اسرائيل من خلال إصدار الفتوى الاجرامية التي تمنح الصهيونية حتى إغتصاب كل ما هو محرم . ... سخرت المكنات الاعلامية للتحريض والتشويه ضد محور المقاومة وكيل اتهامات باطلة ضد انصار الله بمساندة الناتو التي تقوده امريكا . …. تمكنت من إستثمار وباء كورنا لمنع المسلمين من حج بيت الله في العام المنصرم . . عمقت درجة الصراع في السودان والصومال وليبيا وإثوبيا وغيرها من اجل ان تظل هذه الشعوب منشغلة بصراعتها الداخلية واصبحت الفصائل المدعومة سعوديا او إماراتيا قد بصمت بالعشر في الموافقة على التطبيع مع اسرائيل ومنها انتقالي السودان + إنتقالي اليمن . هذه الخطوات إتبعتها السعودية من وقت مبكر لانها تدرك ان نقل التطبيع من السرية للعلنية سوف تكون كلفته كبيرة وخطيرة يترتب عليه ثورة غاضبة ضدها من قبل الشعوب العربية و الاسلامية في حال كانت مستقرة لكنها اتبعت سياسة فرق تسد ووضعت تدابير متعددة لهذه العملية تجعل المشاريع التطبيعية ناعمة من خلال النقاط المشار اليها سلفا وكوسيلة لضمان عدم وجود اي ردود فعل ضدها عربيا واسلاميا . مع ان الكثير لم يدركوا ذلك من وقت مبكر لكن اليوم هل اتضح للجميع مسلسل المنشار الصهيوسعودي المتوج بالتطبيع ؟ . ومن اليوم كيف سيتمكن المسلمون زيارة بيت الله للحج او العمرة بعد التطبيع ؟ هل سوف تكون الموافقة على مناسك الحج اوالعمرة مشتركة للسعودية واسرائيل لمن يرغب بزيارة بيت الله الحرام ؟ هل ستكون ضمن شروط الحج أن يتقيد الشخص المعني ان يبصم و يوافق على التطبيع مع كيان صهيون ؟ أم سيتحول الحرم المكي لكنيسة يهودية ؟ أم كيف ؟ إذا إحتكم الكثير لعين العقل سنجد أن التطبيع له ابعاد خطيرة على حاضر ومستقبل الامة الاسلامية . ولا ينبغي الصمت عن ذلك بل ينبغي ان يكون هناك تصعيدا مضاد للتطبيع من قبل الساحة العربية والاسلامية دون تأخير او ترحيل يبدأ بعقد قمة عربية و اسلامية للدفاع عن المقدسات الاسلامية ومواجهة التطبيع على ان يكون هناك ردعا قويا لمملكة المنشار وبحيث يكون التصعيد يسير وفق اليات متعددة ومتسارعة منها المسيرات الغاضبة . وكل من يستطيع ردع الكيان الصهيوسعودي باي وسيلة فعليه أن لا ينتظر لان الدفاع عن المقدسات الاسلامية واجبا مقدس بشرع الله وشريعة محمد إبن عبدالله وما عليه سوى المواجهة للتطبيع والمطبعون بحيث تتمكن امة الاسلام إجهاض كافة المشاريع التطبيعية وإسقاط المطبعون وتجريد عائلة سعود من إدارة الحرم المكي خصوصا بعد هذه الجريمة على ان تكون إدارة الحرم تشارك فيه كل شعوب العالم الاسلامي ومن لديه إمكانية في مواجهة هذه الجريمة فما عليه سوى إستخدام كل ما هو ممكن دون تردد ويستحسن ان توجه مزيدا من الصواريخ المجنحة نحو قصور كيان سعود ومؤسسات النفطية والمنشارية حتى إذا تطلب الامر تدمير كل الشركات المرتبطة بمصالح الغرب لان ذلك دفاعا عن ركن من اركان الاسلام وهو حج بيت الله . ومن لديه غيرة علي القرأن ومقدساتنا الاسلامية عليه ان يبصق في وجه ال سعود اليهود فذلك اضعف الايمان لان الصمت عن التطبيع عار . بل يعد موافقة غير مباشرة وشراكة بالجريمة . فها انا ذا تدفعني ايدلوجيتي اليسارية وثوريتي الايمانية و غيرتي عن الاسلام ومقداساته ان. اكتب هذه السطور محذرا ومنذرا وناصحا بتكسير مملكة المنشار الصهيوسعودي رغم انني جئت من كوخ اليسار المتسلح بالزهد والايمان علي طرق الصوفية ومحبتي لاعلام الهدى من بيت رسول الله . ولم اجد سوى القلم لمواجهة خطر التطبيع الصهيوسعودي والانجلوإمريكي بإعتبار ذخيرتي المداد وسلاحي في ميدان المعركة هو القلم وفي السماء والهواء المكرفون وعدسة الكيمراء وساحتي اوراق الصحف و شاشة التلفاز وراديوا الاذاعات وما تيسر الكترونيا . فهبوا جميعا لإنقاذ الحرم المكي قبل فوات الاوان لكونها لحظة تاريخية تكون او لا تكون .. فتبا لسلمان إبن عبدالانجليز . تبا لنجله المتصهين . تبا لكل من طبع ويطبع مع الكيان الاسرائيلي . كلنا ضد التطبيع والعدوان ومملكة قرن الشيطان . فلنطلق صرخة الجهاد في وجه المطبعون والموامركون . الله اكبر . الموت لامريكا واسرائيل . اللعنة علي اليهود وال سعود . النصر للاسلام .