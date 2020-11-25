المقالات

هيهات منا الذلة النظرية والتطبيق


 

ماجد الساعدي ||

 

لقد رفض الامام الحسين عليه السلام البيعة على اساس البرنامج الذي ركزه الاسلام لصورة الحاكم الإسلامي ، بعد استشهاد خليفة المسلمين  الامام علي بن أبي طالب وسيطرة معاوية على الحكم فقال : ( يا أيها الناس ان رسول الله قال من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم رسول الله ناكثا بعهده مخالفا لسنة رسول الله ، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان ، فلم يغير بقول ولا فعل ) هذا هو خط النظرية .

أما خط التطبيق فأكده بقوله: ( الا ان هؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن واظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء واحلوا حرام الله وحرموا حلاله ) ، ويؤكد موقع العزة ومعناها في شخصية الانسان( لا والله لا اعطيكم بيدي اعطاء الذليل ولا اقر لكم اقرار العبيد ) وقال : ( الا ان الدعي بن الدعي قد تركني بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات منا الذلة يأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون ) .

هذه هي بعض شعاراته وعندما ندرسها نجد بوضوح انها ليست شعارات المرحلة التي كان يعيش فيها ، لتكون شعارات مذهبية فئوية .

ولكنها شعارات الحياة كلها ، وشعارات الاسلام في كل مواقعه ، فمن منا لا يلمح الافساد والفساد على مستوى الحاكم والمحكوم وحركة الحكم. 

ومن منا لا يجد أن الواقع يعمل على افساد الاخلاق الفردية والاجتماعية في داخل الفرد والمجتمع،  من خلال من يريدون المتاجرة بالاخلاق.  ومن منا لم يرفض الواقع الذي يترك فيه الكثير من المسلمين عبادة الله ويتركون الصدق والامانة والوفاء . ومن منا لا يرفض الكثير من مظاهر الانحراف في حياتنا والعلاقات الممزقة والفتن  التي تتحرك على مستوى الافراد والعوائل والاحزاب والطوائف الاسلامية وما الى ذلك.  ومن منا لا يرى في العزة القيمة الكبرى على المستوى الفردي او الاجتماعي.

كانت ثورة الحسين ثورة خاسرة من الناحية العسكرية،  لكنها صدمت الواقع وهزت قواعده لكي تركز الخط الاصيل الذي يحفظ الحياة الاسلامية ويؤكد العدل في داخلها ، لان الواقع قد وصل إلى مرحلة استرخى فيها تحت تأثير حكم يزيد ، لذلك انطلق الناس وهم يحبون الحسين ليحاربوه .

وبذلك كان الوضع الاسلامي مهيأ لان يستمر الظلم فيه ويحرك الناس كلهم في مواجهة كل دعوة للحق ، وتؤدي مجاري الامور الى تقديم الكفر  باسم الإسلام .

ومن هنا فأن الحسين يمثل خطا ومنهجا وتجسيدا حيا للقيم الاسلامية والانسانية في العزة والكرامة والمحافظة على استقامة المسيرة التي جعلها الله امانة في اعناقنا جميعا في محاربة الظلم والفساد في كل عصر أيا كانت هذه العناوين التي يأخذها الظلم او الالوان التي يتزين فيها الفساد.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إنتهاكات قانون جرائم المعلوماتية للدستور
قاسم سل يماني والمهندس كفين لم يفترقا..
هيهات منا الذلة النظرية والتطبيق
عن ادانة العراق للهجوم اليمني على أرامكو في المملكة العربية السعودي 
كسيح البيت الابيض لا قِبَلَ له بايران وأنصار الله بين الركن والمقام..!
عناصر القوة الكبرى التصاعدية
اخفاقات بلادي
الكتلة العابرة للمحيطات..!
بعدَ موت فرسان الجامعة العربية لَم نَعُد نسمع صوتاً عربياً أصيلاً
كورونا والكارثة وحرب عالمية ثالثة..وأنظمة خليجية زائلة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1428.57
الجنيه المصري 75.87
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك