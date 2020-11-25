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عن ادانة العراق للهجوم اليمني على أرامكو في المملكة العربية السعودي 


   د. جواد الهنداوي * ||                           وردت الإدانة في بيان اصدرته وزارة الخارجية العراقية بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٤ ، و تناقلته وسائل الإعلام العراقية و العربية .                     وَردَ في نص البيان مايلي " تدين وزارة الخارجية العراقية الهجوم الذي استهدف محطة أرامكو النفطية في المملكة العربية السعودية ، و تؤكد الموقف العراقي بالوقوف ضد ايّ اعتداء و رفض التصعيد في المنطقة و الدعوة الى حل الأزمات بالطرق السلميّة ... "                 البيان يُجسّد موقف رسمي و جديد ( على ما يبدوا ) للعراق ازاء حرب التحالف السعودي ضّد اليمن . حرصَ العراق ، ومنذ اندلاع هذه الحرب ، على تبني سياسة النأي بالنفس والتزام الحياد و السعي ، ولو بالتصريحات فقط ، على إنهاء الحرب و دعوة الأشقاء المتحاربين الى التفاوض وحّل الخلافات بالطرق السلمية .              ما المقصود بما وردَ في البيان اعلاه "  بانّّ العراق يؤكّد موقفه بالوقوف ضدّ ايّ اعتداء"  . هل المقصود ضد ايّ اعتداء تتعرضُ له اراضي و مؤوسسات المملكة الشقيقة ،  ام يشمل ايضاً ايّ اعتداء تتعرض له أسواق و مدارس وبيوت الشعب اليمني ؟          بيان وزارة الخارجية ،كما جاء في نصّه اعلاه ، و نظام العراق الديمقراطي الممُثل لارادة الشعب والمتمسك بحقوق الانسان و السلام ،تُلزم العراق ان يتخذ ذات الموقف ويدين ما سيتعرض له شعب اليمن غداً او بعد غد من اعتداء و قصف و استخدام مفرط للقوة ، من قبل قوات التحالف السعودي ( السعودية والإمارات والسودان واسرائيل و امريكا ) .          نتفهّم ،سياسياً و دبلوماسياً و دستورياً ، بحرج و حيرة العراق من تبني موقفاً ،ازاء هذه الحرب الظالمة، يتماشى مع إرادة الشعب العراقي و يتوافق مع الحق و ينصف الإنسانية ، ولكن اذا لم يستطعْ العراق من مسك العصا من الوسط ،عليه ان لا يتقرب للعصا .
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