عن ادانة العراق للهجوم اليمني على أرامكو في المملكة العربية السعودي 

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د. جواد الهنداوي * || وردت الإدانة في بيان اصدرته وزارة الخارجية العراقية بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٤ ، و تناقلته وسائل الإعلام العراقية و العربية . وَردَ في نص البيان مايلي " تدين وزارة الخارجية العراقية الهجوم الذي استهدف محطة أرامكو النفطية في المملكة العربية السعودية ، و تؤكد الموقف العراقي بالوقوف ضد ايّ اعتداء و رفض التصعيد في المنطقة و الدعوة الى حل الأزمات بالطرق السلميّة ... " البيان يُجسّد موقف رسمي و جديد ( على ما يبدوا ) للعراق ازاء حرب التحالف السعودي ضّد اليمن . حرصَ العراق ، ومنذ اندلاع هذه الحرب ، على تبني سياسة النأي بالنفس والتزام الحياد و السعي ، ولو بالتصريحات فقط ، على إنهاء الحرب و دعوة الأشقاء المتحاربين الى التفاوض وحّل الخلافات بالطرق السلمية . ما المقصود بما وردَ في البيان اعلاه " بانّّ العراق يؤكّد موقفه بالوقوف ضدّ ايّ اعتداء" . هل المقصود ضد ايّ اعتداء تتعرضُ له اراضي و مؤوسسات المملكة الشقيقة ، ام يشمل ايضاً ايّ اعتداء تتعرض له أسواق و مدارس وبيوت الشعب اليمني ؟ بيان وزارة الخارجية ،كما جاء في نصّه اعلاه ، و نظام العراق الديمقراطي الممُثل لارادة الشعب والمتمسك بحقوق الانسان و السلام ،تُلزم العراق ان يتخذ ذات الموقف ويدين ما سيتعرض له شعب اليمن غداً او بعد غد من اعتداء و قصف و استخدام مفرط للقوة ، من قبل قوات التحالف السعودي ( السعودية والإمارات والسودان واسرائيل و امريكا ) . نتفهّم ،سياسياً و دبلوماسياً و دستورياً ، بحرج و حيرة العراق من تبني موقفاً ،ازاء هذه الحرب الظالمة، يتماشى مع إرادة الشعب العراقي و يتوافق مع الحق و ينصف الإنسانية ، ولكن اذا لم يستطعْ العراق من مسك العصا من الوسط ،عليه ان لا يتقرب للعصا .