من هم أصدقاء دحلان وبشارة من العراقيين؟!

عباس عبود سالم||

· المال خليجي والعقل فلسطيني وفاتورة الدم تدفعها الشعوب العربية...

· (محمد دحلان) و(عزمي بشارة) هما قادة الشرق الاوسط الفعليين

(دحلان) و(بشارة) خرجا من فلسطين الى الخليج ليتحول كل منهما الى قطب من اقطاب التناقض في المنطقة وتمكنا من تحقيق النجاح في مشاريع ضمن مشروع يبدو متشابه في الجذر مختلف في الشكل هو التطبيع مع اسرائيل وثورات الربيع العربي والانقلابات وقضية عدم الاستقرار التي تبين انها تدار من مركز تفكير واحد.

دحلان دخل سجون اسرائيل وخرج حليفا خفيا للدولة العبرية ليعمل ضمن الصفوف المتقدمة لمنظمة فتح رئيسا لجهاز الامن الوقائي في غزة ليتورط في ارتكاب انتهاكات وفضائع ثم يدخل في صراعات كبيرة كبيرة مع القيادات الفلسطينية انتهت بخروجه من غزة الى الضفة ثم الى الامارات العربية المتحدة ليعمل بمعية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد الامارات وحاكمها الفعلي.

وبشارة دخل الكنيست الاسرائيلي لاربع دورات حتى خرج من اسرائيل عام 2007 ليتوجه الى الدوحة ويعمل مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير قطر.

عمل دحلان مع المخابرات الامريكية والاسرائيلية واجهزة مخابرات دولية اخرى بصفته رئيسا لجهاز الامن الوقائي الفلسطنيي ثم تحت عناوين اخرى.

وعمل عزمي بشارة مع مؤسسات بحثية عربية وغربية واسرائيلية بصفته اكاديمي وباحث مرموق.

يحمل محمد دحلان اكثر من جنسية بينها الجنسية الصربية وجنسية الجبل الاسود، ويحمل عزمي بشارة الجنسية الاسرائيلية .

دحلان مطلوب لاكثر الدول الاقليمية بتهم ارتكاب جرائم او التحريض على انقلابات، او الضلوع في صفقات فساد حتى لقب بمشعل حرائق المنطقة، وبشارة حصل على تكريم اغلب المؤسسات والدول لانجازاته البحثية والاكاديمية المهمة.

يعتبر دحلان عراب التطبيع الاماراتي مع اسرائيل ويعتبر بشارة صانع السياسات القطرية والاب الروحي للاعلام القطري وعراب علاقتها مع اسرائيل.

اسس دحلان مراكز ابحاث ومنصات اعلامية مهمة منها مركز الثريا للاستشارات والبحوث، وتلفزيون الغد، كما يمول صحيفة مصرية مهمة وربما مؤسسات اعلامية اخرى.

ويترأس بشارة المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات في الدوحة، و مؤسسة "فضاءات ميديا" التي تمتلك عدة منصات إعلامية منها "تلفزيون العربي" وجريدة وموقع "العربي الجديد" ومقرهما لندن، وأيضا تلفزيون "سوريا" الذي يبث من تركيا.

عرف عن دحلان وقوفه بقوة مع حفتر في ليبيا ومع السيسي في مصر، ومع قيادات اليسار ضد النهضة في تونس، ومع فتح الله غولن ضد اردوغان في تركيا ومع الانفصاليين في دارفور، كما كان يدير غرفة عمليات خاصة خلال الحرب الاهلية السورية، كما ان له دور مهم في حرب اليمن.

يقف عزمي بشارة لصالح ثورات الربيع العربي ويعتبر منظرها الاول، وقد اصدر عشرات الدراسات والابحاث الخاصة بالتحولات التي شهدتها المنطقة ويعتبر مهندس الدعم الاعلامي لها.

بقي ان نعلم !!!

ان بشارة في ظل الشيخ تميم بن حمد يقود طريقا يؤدي الى اسرائيل من خلال الفكر والثقافة والاعلام.....

ودحلان في ظل الشيخ محمد زايد يقود طريقا يؤدي الى اسرائيل من خلال العنف والاغتيالات ودعم الارهاب..

والسؤال هنا من هم اصدقاء دحلان من العراقيين؟؟؟؟

ومن هم اصدقاء بشارة من العراقيين؟؟؟

انا لا اعرف الاجابة الدقيقة