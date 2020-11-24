ما تضمنته تصريحات جواد الشهرستاني بخصوص حفظ النظام الإسلامي في إيران

ابو حسن الكعبي ||

١- هذه التصريحات سبقتها اخبار قبل أيام قليلة ماضية تداولتها بعض الصحف والمواقع الخبرية من أن أمريكا تنوي توجيه ضربة عسكرية تستهدف إيران ثم جاءت هذه التصريحات ذات الأهمية البالغة على لسان الوكيل المطلق للمرجعية الدينية لكي تعطي إشارات ورسائل واضحة وصريحة تعبر عن رأي النجف الاشرف بالنظام الإسلامي في إيران وضرورة الدفاع عنه.

٢- تتضمن اقوال السيد جواد الشهرستاني بلا أشكال الاستعداد العالي للوقوف بوجه حماقة أو تهور الإدارة الأمريكية نحو إيران.

مع التأكد على دعم المهنج الإسلامي في إيران وعدم القبول بتضعيفه بأي شكل من الأشكال لحصول مضاعفات تحصل على الواقع الشيعي عموما.

٣- تضمنت التصريحات إشارات ذكية بأن الموقف الشيعي تحكمه معادلتان أحدهما إيران ومن خلفها النجف الاشرف ولاسيما في القضايا المصيرية التي تهدد الأمة الشيعية.

٤- أوصلت رسائل إلى الأعداء بأن حماقة البيت الاسود سوف تأسس معادلة جديدة وهي الموقف النجفي الفاعل في الدفاع عن النظام الإسلامي في إيران وليس إيران وحده معنية بهذا الأمر وإنما تشترك معها النجف الاشرف.

٥- تضمنت التصريحات أشارت عميقة بالتهديد إلى ان أي مشروع عسكرية يستهدف إيران ويسعى الى كسر هيبتها لاسيما في ظل الاوضاع الراهنة لأجل إعادة ترتيب الاوراق من جديد، لن تسمح به النجف الاشرف مرجعية واتباعا.

٦- التلويح لأمريكا والأعداء بأن العلاقة بين المرجعين (السيد السيستاني والسيد الخامنئي) أدام الله ظلهم الوارف أحرزت مواقع متقدمة من التواصل والانسجام في خدمة الواقع الشيعي بشكل عام.

٧- هذه الأقوال تعبر عن احتضان وقبول المنهج الإسلامي في إيران على خلاف ما يشاع أو يذاع بأن النجف الاشرف تقف بالضد منه.