المقالات

ما تضمنته تصريحات جواد الشهرستاني بخصوص حفظ النظام الإسلامي في إيران


 

 ابو حسن الكعبي ||

 

١- هذه التصريحات سبقتها اخبار قبل أيام قليلة ماضية تداولتها بعض الصحف والمواقع الخبرية من أن أمريكا تنوي توجيه ضربة عسكرية تستهدف إيران ثم جاءت هذه التصريحات ذات الأهمية البالغة على لسان الوكيل المطلق للمرجعية الدينية لكي تعطي إشارات ورسائل واضحة وصريحة تعبر عن رأي النجف الاشرف بالنظام الإسلامي في إيران وضرورة الدفاع عنه.

 

٢- تتضمن اقوال السيد جواد الشهرستاني بلا أشكال الاستعداد العالي للوقوف بوجه حماقة أو تهور الإدارة الأمريكية نحو إيران.

مع التأكد على دعم المهنج الإسلامي في إيران وعدم القبول بتضعيفه بأي شكل من الأشكال لحصول مضاعفات تحصل على الواقع الشيعي عموما.

 

٣- تضمنت التصريحات إشارات ذكية بأن الموقف الشيعي تحكمه معادلتان أحدهما إيران ومن خلفها النجف الاشرف ولاسيما في القضايا المصيرية التي تهدد الأمة الشيعية.

 

٤- أوصلت رسائل إلى الأعداء بأن حماقة البيت الاسود سوف تأسس معادلة جديدة وهي الموقف النجفي الفاعل في الدفاع عن النظام الإسلامي في إيران وليس إيران وحده معنية بهذا الأمر وإنما تشترك معها النجف الاشرف.

 

٥- تضمنت التصريحات أشارت عميقة بالتهديد إلى ان أي مشروع عسكرية يستهدف إيران ويسعى الى كسر هيبتها  لاسيما في ظل الاوضاع الراهنة لأجل إعادة ترتيب الاوراق من جديد، لن تسمح به النجف الاشرف مرجعية واتباعا.

 

٦- التلويح لأمريكا والأعداء بأن العلاقة بين المرجعين (السيد السيستاني والسيد الخامنئي) أدام الله ظلهم الوارف أحرزت مواقع متقدمة من التواصل والانسجام في خدمة الواقع الشيعي بشكل عام.

 

٧- هذه الأقوال تعبر عن احتضان وقبول المنهج الإسلامي في إيران على خلاف ما يشاع أو يذاع بأن النجف الاشرف تقف بالضد منه.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشتائم رأس مال المفلسين..!
سليماني البوصلة!
من هم أصدقاء دحلان وبشارة من العراقيين؟!
ومروا مرور الكرام فغطوا رؤوسهم كقطيع النعام..!
الفصل عن المؤثر ينتج عند التأثر!!!
ما تضمنته تصريحات جواد الشهرستاني بخصوص حفظ النظام الإسلامي في إيران
مخاطر الابتزاز الالكتروني
سلاح المقاومة يرسم المسارات الوطنية  
العشيرة في الميزان
تهويد القدس وسعودة مكة..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3225.81
يورو 1428.57
الجنيه المصري 76.69
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 330.03
ريال سعودي 319.49
ليرة سورية 2.34
دولار امريكي 1204.82
ريال يمني 4.79
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك