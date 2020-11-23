قف قليلاً من فضلك..العذاب الصامت

سرى العبيدي* ||

· سجن بدون جدران.. كيف تم قتل 100000 جندي أمريكي في كوريا بدون إطلاق رصاصة واحدة..

بعد انتهاء الحرب الكورية، قام الجنرال وليام ماير المحلل النفسي في الجيش الأمريكي بدراسة واحدة من أعقد قضايا تاريخ الحروب في العالم،

فقد تم أسر وسجن حوالي ألف جندي أميركي في تلك الحرب، وتم وضعهم داخل مخيم تتوفر فيه كل مزايا السجون من حيث المواصفات الدولية.

هذا السجن لم يكن محصورا بسور عال كبقية السجون بل كان يمكن للسجناء محاولة الهروب منه إلى حد ما، والأكل والشرب والخدمات متوفرة بكثرة، وبدون تعذيب جسدى.. ولكن التقارير كانت تشير إلى عدد وفيات في هذا السجن أكثر من غيره من السجون، هذه الوفيات لم تكن نتيجة محاولة الفرار من السجن بل كانت ناتجة عن موت طبيعي!! الكثير منهم كانوا ينامون ليلا ويطلع الصباح وقد توفوا !!

رغم أن علاقتهم ببعضهم كانت علاقة صداقة مع اختلاف درجاتهم ورتبهم العسكرية وحتى علاقتهم بسجانيهم كانت علاقة ودية!

لقد تمت دراسة هذه الظاهرة لعدة سنوات وقد استطاع ماير ان يحصل على بعض المعلومات والاستنتاجات من خلال هذه الدراسة:

1. كانت الرسائل والأخبار السيئة فقط هي التي يتم اِيصالها إلى مسامع السجناء، أما الأخبار الجيدة فقد كان يتم إخفاؤها عنهم.

2. كانوا يأمرون السجناء بأن يحكوا على الملأ إحدى ذكرياتهم السيئة حول خيانتهم أو خذلانهم لأحد أصدقائهم أو معارفهم.

3. كل من يتجسس على زملائه في السجن يعطى مكافأة كسيجارة مثلا، والطريف أنه لم يتم معاقبة من خالف الضوابط وتم العلم بمخالفته عن طريق وشاية زميله في السجن وهذا شجع جميع السجناء للتجسس على زملائهم لأنهم لم يشعروا بتأنيب لضميرهم نتيجة تجسسهم.

وهكذا اعتاد جميع السجناء على التجسس على زملائهم والذي لم يكن يشكل خطرا على أحد.

لقد كشفت التحقيقات أن هذه التقنيات الثلاثة كانت السبب في تحطم نفسيات هؤلاء الجنود إلى حد الوفاة:

1. الأخبار المنتقاة (السيئة فقط) كانوا يفقدون الأمل بالنجاة والتحرر.

2. حكايتهم لذكرياتهم كالخيانة أو التقصير أمام الملأ والعموم ذهبت باحترامهم لأنفسهم واحترام من حولهم لهم.

3. تجسسهم على زملائهم قضى على عزة النفس لديهم ورأوا أنفسهم بأنهم حقراء وعملاء.

وكانت هذه العوامل الثلاثة كفيلة بالقضاء على الرغبة في الحياة ووصول الإنسان لحالة الموت الصامت.

· إضافة ضرورية على المقال..!

النتيجة: إن كنا اليوم لا نسمع سوى الأخبار السيئة، وكنا لا نفكر بعزة أنفسنا، وإن كنا نحاول أن نسقط بعضنا البعض فنحن نعيش حالة "العذاب الصامت".

في هذه الأيام يسعى العدو لاختيار أسوأ الأخبار لإيصالها إلى أسماعنا ونحن نتقبلها دون وعي..

فالأسعار مرتفعة، البطالة في ازدياد، مراكب الموت في البحر، مدرسة في المكان الفلاني احترقت، مجموعة من المواطنين قتلوا في الحادث الفلاني، ..

وهل فكرنا في عزة أنفسنا؟!

العدو يلقننا أن:

العرب/ المسلمون لا يستحقون شيئا..

العرب/المسلمون لا قيمة لهم..

العرب/المسلمون أغبياء..

العرب/المسلمون لا يستطيعون التطور أو التقدم..

العرب/المسلمون لا ذوق لديهم..

وهكذا..

ونحن نلاحظ كيف أننا أحيانا بداع وبدون داع نشتم أنفسنا ونستمتع بذلك..

أشعلوا فينا حس المناطقية بحيث يسخر كل منا بالآخر وفي الواقع الجميع يسخر من العرب وبلادهم ككل.. ومع هذا لم نلتفت إلى هذه المؤامرات التي تشعرنا بأننا صرنا كسجناء بدون سجن..

· لذلك ينبغي علينا:

1. أن لا نستمع إلى الأخبار السيئة فقط ولا إلى أرجافات المرجفين وتهويلاتهم، بل ينبغي أن نمنح أنفسنا ومن حولنا الأمل بالقادم الأفضل

2. أن نحترم من حولنا رغم اختلافنا ونتوحد ضد الأعداء

3. ان نمتلك العزة والطاقة الإيجابية لا السلبية بالأمل بالله سبحانه والثقة به وبنصره..

هكذا سنحطم السجن الذي أراد الأعداء أن يصنعوه بواسطة إعلامهم داخلنا ويعذبونا فيه..

بالارتباط بالله والتوكل عليه يخيب الشيطان وحزبه..أن الذين يخرجون عل شاشات التلفاز من المسؤولين وسياسيب الصدفة يقصدون ويتقصدون في نشر الفساد وهذه غايتهم بتحطيم النفس البشرية، من منهم قال كلمة حق على رئيس كتلته أو واحد من حزبه؟!

ترقبهم كلما سأله السائل تجده يتهرب من ذكر من هو الحرامي بل لايستطيع ذكر أسمه.

قتلة العصر هؤلاء هم الذين يوميا يخرجون عل القنوات الفضائي’..وهم أشبه بالكوريين بقتل العراق وهو حي..!

*ترجمة وبحث ومتابعه عن برافدا الروسية