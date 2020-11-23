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اين التكافل الذي اوصانا به نبي الرحمة؟!


 

حيدر الموسوي ||

 

في مكان ما ثمة امراة كبيرة السن ، كانت يداها ترتجفان، رمقتها واذا بيدها فنجان قهوة، تقول لي تفضل استاذ..!

 بعد عشر دقائق  تعود بيدها صينية، وفيعا  اربعة استكانات جاي !!!

استحيت من نفسي، لم يكن بيدي سوى ان اعتذر منها احتراما لشيبتها.

موقف صعب ان ترى امراة بعمر والدتك، طاعنة في السن تعمل من اجل ٢٠٠ الف دينار شهريا، نتيجة ظروف صعبة تمر بها على الرغم من أنها تعاني من امراض مزمنة ..

لكن الاصعب من هذا؛ ان امراة اخرى تكتب في كروب في الفي سبوك: (بحاجة الى عمل شريف لله)

اخشى ان نغادر حتى الاخلاق،ونفقد قيم الشرف المتبقية عندنا

اين التكافل الذي اوصانا به نبي الرحمة محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله الاطهار ؟؟؟

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