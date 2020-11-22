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هل تكرر الانتخابات انتاج البرلمان نفسه؟!


 

حافظ آل بشارة||

 

بدأ الكلام الآن عن الانتخابات المقبلة ، وتوجد في هذا الملف قضايا كثيرة مقلقة ، وهناك خشية من عدم القدرة على اجراءها في الموعد المقرر ، الموعد ليس مهما بالمقارنة مع اهداف الانتخابات المقبلة ، فهذه هي الدورة الخامسة ، يجب تقييم الدورات البرلمانية السابقة ونتائجها ، ملخص ملامح التجربة في الدورات الاربع الماضية :

- كانت الانتخابات تشهد دائما حالات تزوير وشراء اصوات وضغوط امنية وتدخلا اجنبيا في النتائج .

- المحاصصة والتوافقات وقرارات رؤساء الكتل فوق سلطة البرلمان وهو لم يرفض الخضوع لها فاصبح دوره التصويت الشكلي على القرارات والتشريعات.

- ضعف الدور الرقابي للمجلس على اداء الحكومة .

- لم يكن للبرلمان دور مؤثر في منع تصاعد الطائفية والارهاب .

- لم يكن للبرلمان دور في مواجهة الفساد وهدر الاموال وتلكؤ المشاريع.

- لم يكن للبرلمان دور في مواجهة الاحتلال والقوات الاجنبية الا مؤخرا.

- لم يكن للبرلمان دور في مواجهة التدهور الاقتصادي والاعتماد على النفط.

- لم يجر البرلمان تعديلا للدستور وهو مطلوب ، ولم يقم بتقنين المواد الدستورية وتفاصيلها.

- كانت بعض اعمال البرلمان الرقابية او التشريعية تجري احيانا بمبادرات فردية يتبناها احد النواب او النائبات .

امام هذه الحقائق هل ان الانتخابات المقبلة تريد اعادة انتاج برلمان يكرر كل الفقرات الخاطئة في دوراته السابقة ؟ ام انتاج برلمان يكون صاحب السلطة الحقيقية فوق كل السلطات مثلما هو الحال في الدول الديمقراطية ؟

هناك اجماع سياسي وشعبي على منح فرصة للمستقلين والاكفاء والمتخصصين للترشيح ، واخراج النواب من وصاية احزابهم ، ولو نفذ البرلمان واجباته الدستورية ونظامه الداخلي لأصبح السلطة الاولى في النظام .

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