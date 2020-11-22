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ما تبقى من الزمن الجميل..!


 

باقر الجبوري||

 

أخوتي الاعزاء ...

لاتفكروا أو تهتموا بجمجمته المهشمة بفعل الاطلاقات النارية التي أصيب بها وهو مغمض العينين وموثق الايدي في حفرة القتل والابادة الجماعية !!!

لاحظوا معي الاسنان !!!

تفحصوها جيداً ... فكم هي بيظاء وجميلة  !!!

ولايوجد فيها تكسر أو ثلمات !!!

بما يعني للمتتبع لتلك الحقبة ان النظام الغذائي في معتقلات اللانظام البعثي السابق وفي زمن الرفيق القائد الضرورة تحديداً كان صحياً ونظامياً وبما يعكس حب القائد والقيادة لشعبها آنذاك حتى وإن كانوا من السجناء السياسين  ...

واعود وأكرر لاتفكروا بتهشم جمجمته فلربما كان الاعدام هو الطريق الصحيح للخلاص من هذه الدنيا وتعبها وهمومها وذلها بسبب ظنك الحياة التي مر بها الشعب وخصوصا أيام الحصار وما تلاها من أيام سوداء ..

نعم ... انه (( الزمن الجميل )) الذي يتحنن اليه بعض العبيد

والاصح ان نسميه (( الجمل الزنيم )) مع فائق الاعتذار من الجمل ..

زمن القتل الجماعي بحجة الوطنية والقومية والذي يسعى البعض اليوم لاعادته ولو على حساب دماء الشهداء ...

تحياتي .....

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