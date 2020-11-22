المقالات

سائرون..نحو النهاية..!

66 2020-11-22

 

 سعد الزبيدي*||

 

أنتظرت طويلا جدا ودققت كثيرا فيما يجري وأسسه ودوافعه ونتائجه فتيقنت أن مخطط الحاقدين نجح نجاحا باهرا وبتنفيذ عراقي غباء تارة وخيانة وأنانية تارة وجهلا تارة.

وجمعت الصور المبعثرة لأقف أمام منظر بشع يمتزج فيه الدم بالظلام وريح صفراء وأنياب مغروسة في جسد الوطن وأنياب وحوش كاسرة تلتهم ما تبقى منه.

جوع وفقر وجهل ومرض وتخلف وعوز وٱمال مبعثرة وطموحات موؤدة وٱهات مكبوتة وأنين مسجون مابين الضلوع ونهر يجري من الدموع وطرق محفوفة بالمخاطر ومسالك مجهولة.

وأصوات بحت وهي تصرخ:- الحذر نحن ننزلق نحو الهاوية.

ولا من مجيب أدمنا الأنانية والتقوقع ولجمنا الأحباط وفقدنا الثقة حتى في البحث عن حلول 

وأصبحنا كالقطيع وهو ينتظر سكين الجزار لتمر على الرقبة كي نستريح من عناء الحياة لنهرب نبحث عن أمل مفقود في عوالم ٱخرى.

القادم ربما سيكون أكثر من الأسوء فنحن نسير على خطى يوغسلافيا سابقا سنغرق في الديون لصندوق النقد الدولي وعندما نعجز سيتدخل الصندوق ومن يقف خلفه ومن وقف معه كي يقولوا كلمة الفصل بعد أن يكون قد رهن كل ثروات العراق للجهات الدائنة سيتم تسريح مئات الٱف من الموظفين في دولة غير منتجة وسينادي الجميع بالانفصال فلا تستغربوا إن اصبح العراق فوق ما نتخيل من الدويلات ولا أريد أن أكون متشائما ولا أريد اتقمص دور أبو علي الشيباني لأقول لكم أن هناك إحتمالين:-

الأول أن يكون الكاظمي ٱخر رئيس لعراق موحد. أو أن يكون الكاظمي رئيسا لفترة مفتوحة.

فالسيناريو المحتمل الذي أقرأه مابين السطور هو التالي:- بعد أن يتم حل مجلس النواب في نيسان سينقلب الكاظمي على الطبقة السياسية ويغلق الحدود ويقلب الطاولة ويعتقل كبار الرؤوس بمباركة امريكية ليعلن حكومة طواريء تغير وجه الخارطة السياسية القادمة بانقلاب ابيض نتائجه معروفة اولها التطبيع.

السيناريو الثاني استمرار الكاظمي في موضوع اجبار البرلمان التصويت على الاقتراض نتيجة العجز المالي والاستمرار بخطط افلاس العراق والقبول بتقسيمه بعد اصرار بلاسخارت على موضوع ادارة قضاء سنجار اكبر اقضية نينوى والبعيد عن موضوع المناطق المختلف عليها  واصرار الكاظمي على منح الاموال للاكراد وتلبية أوامرهم وعودة الاكراد لقيادة عمليات كركوك ليعلن الاكراد والسنة الانفصال وتستعر حرب لا هوادة فيها مابين مسلحين لهم توجات مختلفة وربما تستمر الحرب التي لا تبقي ولاتذر حتى يعود. العراق محتلا من دول الجوار ولا استبعد ان نكون مستعمرين حتى من الكويت.

هكذا تهدم الاوطان حينما يصر الفاشلون في استمرارهم بقيادة البلد وكل منهم يظن أنه يمتلك شجاعة علي وحكمة لقمان وطموح الاسكندر.

اتذكر دائما قول بورس جونسن:- عندما قال:- استعدوا لوداع احبابكم..

عما قريب سنودع الكثير عندما سنحتاج سمة دخول البصرة او الرمادي أو كركوك.

وما خفي قد كان أعظم.

بقلم...

*كاتب ومحلل سياسي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ما تبقى من الزمن الجميل..!
سائرون..نحو النهاية..!
التحالفات ونتائج الإنتخابات المقبلة لمَّن؟!
قمة العشرين الباهته..تفضح مملكة الرمال وتلعثم الزهايمر
إصبع على الجرح..حزورة الخطوط الحمراء ..
التعليم عن بعد بين تحدي الأمية الرقمية والعامل الاقتصادي؟!
ديارنا مرابط خيلهم..نحن رعايا ابن سعود؟!
الصلاة غير مقبولة
الطائفية والقومية بين الإنكار والإقرار
البادية بين الاستثمار ومشاريع الاستعمار..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك