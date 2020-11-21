فنتازيا نقاشية

جهاد النقاش||

١- وزير الخارجية يرغب بالاستفادة من خبرة السعودية في مكافحة الإ.رهاب/ ومراقبون يقترحون عليه زيارة سجن الحوت.

٢- مستشارو الكاظمي يصرحون أن تشرين أحدثت نقلة/ ومراقبون يعلقون أن النقلة كانت في مناصبكم وامتيازاتكم.

٣- تطورات الشعار في ظل حكومة الكاظمي من/ نريد وطن إلى نريد رواتب، وأخيرا نريد الله يسترنا منكم.

٤- من تصريحات ملا طلال القديمة: (حوبة العراقيين تبين)/ متناسيا ضجيج دعاء المتقاعدين الآن!

٥- زعيم الحكومة الفيسبوكية/ يشكو من جيوش الفيس!

٦- لجنة البحث عن المخطوفين في مرقد السيد الحكيم/ تبحث عن طفلة خلية الإعلام الأمني!

٧- بعد تحول شوارع بغداد إلى أنهار/ مراقبون يناشدون الحكومة أن تسرع خطتها بإدخال الشركات المصرية!

٨- رئيس الوزراء راعي مصالح الشعب/ يقف مع شركات الهاتف ضد شياع السوداني!

٩- مراقبون: لا فرق بين بغداد ومدينة البندقية/ لكن هيئة التراث تطرب ع الغريب.

١٠- غدا سيدون التأريخ أن من إنجازات حكومتنا/ افتتاح مشاريع العتبة/ وانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.