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فنتازيا نقاشية

61 2020-11-21

 

جهاد النقاش||

 

١- وزير الخارجية يرغب بالاستفادة من خبرة السعودية في مكافحة الإ.رهاب/ ومراقبون يقترحون عليه زيارة سجن الحوت.

 

٢- مستشارو الكاظمي يصرحون أن تشرين أحدثت نقلة/ ومراقبون يعلقون أن النقلة كانت في مناصبكم وامتيازاتكم.

 

٣- تطورات الشعار في ظل حكومة الكاظمي من/ نريد وطن إلى نريد رواتب، وأخيرا نريد الله يسترنا منكم.

 

٤- من تصريحات ملا طلال القديمة: (حوبة العراقيين تبين)/ متناسيا ضجيج دعاء المتقاعدين الآن!

 

٥- زعيم الحكومة الفيسبوكية/ يشكو من جيوش الفيس!

 

٦- لجنة البحث عن المخطوفين في مرقد السيد الحكيم/ تبحث عن طفلة خلية الإعلام الأمني!

 

٧- بعد تحول شوارع بغداد إلى أنهار/ مراقبون يناشدون الحكومة أن تسرع خطتها بإدخال الشركات المصرية!

 

٨- رئيس الوزراء راعي مصالح الشعب/ يقف مع شركات الهاتف ضد شياع السوداني!

 

٩- مراقبون: لا فرق بين بغداد ومدينة البندقية/ لكن هيئة التراث تطرب ع الغريب.

 

١٠- غدا سيدون التأريخ أن من إنجازات حكومتنا/ افتتاح مشاريع العتبة/ وانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

 

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