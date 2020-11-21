مهدي المولى ||

نعم إن فضائية المستقلة عاهرة رخيصة يرميها صاحبها الهاشمي في أحضان من يدفع أكثر لهذا أقتصر رميها في أحضان آل سعود لأنهم يدفعون أكثر وهكذا أصبحت بوق مزمر وطبل مطبل لمهلكة آل سعود وتمجيد وتعظيم خدام الحرمين ( البيت الأبيض والكنيست الإسرائيلي).

بدا صاحبها الهاشمي ( فضائية المستقلة) بسؤال وجهه الى العرب والمسلمين وكان السؤال (هل يجوز انتقاد أمير قطر لصمته التام في قضية ماكرون والرسوم المسيئة للرسول).

ونحن نسأل هذا المأجور الرخيص هل أمير قطر وحده الذي صمت في هذه القضية لا شك أنك تعرف إن ال سعود آل نهيان آل خليفة كانوا أكثر صمتا بل كانوا أكثر إساءة للإسلام للرسول الكريم لله من خلال جرائم ومفاسد وإرهاب ال سعود وكلابهم الوهابية القاعدة داعش النصرة بوكو حرام وأكثر من 250 منظمة إرهابية تدين بدين آل سعود الذي هو الدين الوهابي المعادي للإسلام والمسلمين حيث أثبت ان الدين الوهابي هو فرع من الصهيونية العالمية وأن دولة آل سعود أسستها الصهيونية العالمية وهكذا جعلت من نفسها بقر حلوب لإسرائيل وكلاب حراسة لحمايتها والدفاع عنها وهذه حقيقة واضحة ومعروفة لا يمكن تجاهلها او إنكارها ربما كان الأمر مخفيا وبشكل سري أما الآن فأصبح بشكل علني وواضح وكثير ما يتباهون ويفتخرون بذلك بدون خجل ولا أي نوع من ألإحراج.

فآل سعود وآل نهيان وآل خليفة لم يصمتوا فقط بل إنهم وراء كل هذه الإساءات للرسول محمد وللإسلام والمسلمين فهم الذين الذين يدفعون الأموال الهائلة التي تصب على كل من يسيء للرسول للإسلام في مقال في صورة في مسرحية وفي نفس الوقت تكفر وتذبح كل من يظهر صورة الرسول محمد بصورته الحقيقة الإنسانية الحضارية.

لهذا خلقت أكثر من 250 منظمة إرهابية وهابية تدين بدين آل سعود أي الدين الوهابي الذي هو أمتداد لدين آل سفيان دين الفئة الباغية الجدير بالذكر ان الرسول الكريم هو الذي أطلق على هؤلاء اسم الفئة الباغية .

المعروف ان هذه المجموعة أعلنت أي الفئة الباغية الحرب على الرسول الكريم وعلى دعوته الإنسانية الحضارية والقضاء عليهما لكنهم عجزوا عن ذلك فأعلنوا استسلامهم وليس إسلامهم وأخذوا يكيدون للإسلام للرسول محمد ولكل مسلم التزم وتمسك بدعوة الرسول الإنسانية الحضارية سرا باسم الإسلام بل باسم محمد وهذا هو دين آل سعود وهذاما سار عليه آل سعود .

فكفروا كل المسلمين أي محبي الرسول محمد وأمروا بذبحهم جميعا وسبي و اغتصاب نسائهم ونهب أموالهم ولعنوا الرسول في مساجد المسلمين وكل من أحب الرسول وهذا ما فعله آل سعود وكلاب دينهم الوهابي.

وهكذا أصبح ال سعود بقر حلوب للجهات المعادية للإسلام والمسلمين وسيفا بتار بيد أعداء الإسلام لقطع رقاب المسلمين الأحرار في كل مكان وكلاب حراسة لحماية إسرائيل ومصالح كل جهة في العالم معادية للرسول الكريم محمد وللرسالة الإسلامية الإنسانية الحضارية.

كل ذلك تجاهلته هذه العاهرة اي فضائية المستقلة وصبت غضبها على أمير قطر لا لأنه صمت رغم إنه لم يًصمت أبدا بل ندد وانتقد بقضية الإساءة للرسول الكريم.

لكنها تجاهلت عمليات حرب الإبادة التي شنتها العوائل الفاسدة آل سعود آل نهيان وآل خليفة بواسطة كلابها الوهابية ( القاعدة داعش وغيرها) بالنيابة عن إسرائيل كما أنها هي التي دفعت الرئيس الأمريكي الى الاعتراف بالقدس عاصمة أبدية لدولة إسرائيل وهي التي دفعته الى ضم القدس الى إسرائيل واعتبارها جزء من إسرائيل وهي التي دفعته الى ضم الجولان المحتلة الى إسرائيل وهي التي تدفعه الى شن حرب على الجمهورية الإسلامية وتعهدت له بانها ستدفع عشرة أضعاف ما تخسره في الحرب التي يشنها على الجمهورية الإسلامية على الحشد الشعبي على حزب الله على أنصار الله على كل محب للحياة والإنسان على كل من حارب الإرهاب الوهابي وهزمه كما بدأت هذه العوائل الفاسدة وفي المقدمة آل سعود بحملة كبيرة لفرض التطبيع على العرب والمسلمين اي جعلهم بقر حلوب وكلاب حراسة للصهيونية العالمية والمصالح الامريكية.

لا شك كل ذلك تعرفه وعلى اطلاع واسع وعميق فضائية الدعارة والرذيلة المستقلة وصبت غضبها على أمير قطر فقط بحجة إنه صمت على الإساءة للرسول محمد

والحقيقة غير ذلك لأنه رفض ان يستمر تحت هيمنة أل سعود رفض ان يجعل نفسه بقر حلوب وكلاب حراسة لأعداء العرب والمسلمين.

أليس كذلك؟!