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رؤية سياسية لأحداث العالم !؟


 

احمد النجم||

 

الأحداث والمتغيرات السياسيه التي تجري في العالم تثبت بالأدلة والبراهين القاطعة ان الحرب العالمية الثالثة قادمة لا بل قريبة جدًا.

نبدء من الولايات المتحدة الامريكية التي تقود العالم  لفترة طويلة ها هي امريكا تنقسم عموديا بين ترامب وبايدن ومع عدم اعتراف ترامب بالهزيمة يزداد انقسام المجتمع الامريكي المدجج بالسلاح بين شارع جمهوري انجيلي ابيض محافظ يعتقد بتفوق العرق الأبيض على باقي الالوان وشارع ديمقراطي ليبرالي متعدد الالوان من افارقة سود ومكسيكان ولاتين امريكا يقودهم بايدن وبعض البيض المتنفذين ، وهذا ينعش امال روسيا والصين اللاتي ينتظرن تلك الفرصة بشغف اوباما يصرح ان عدم اعتراف ترامب بالهزيمة ينزع الشرعية عن بايدن وبنفس الوقت يؤسس لتدمير الديمقراطية الامريكية التي استمرت لمدى 200 سنة. روسيا تطور صواريخ واسلحة حديثة صواريخ يصل مداها الى 18 الف كيلو متر مربع فرط صوتية وعابرة للقارات وحتى للغلاف الجوي ومع انتهاء الاتفاقية الروسية الامريكية النووية في آذار 2021 يكون العالم قد دخل في وضع الإنذار والحرب ،

الصين التي هي في صعود اقتصادي هائل وكبير  ومهما تحاول  امريكا كبح سرعة هذا الصعود دون فائدة مبيعات يوم واحد لموقع علي بابا في يوم العزاب 56 مليار دولار نعم انها الصين عملاق الاقتصاد الحديث الصاعد تركيا تتوسع بدائرة كاملة بنسبة 360 درجة بعد انتهاء اتفاقية لوزان التي ستنتهي قريبًا فمن يوقفها بؤر وافخاخ مناطق نزاع مثل ناجورني كرباخ وكشمير والأكراد والخلاف الصيني الهندي على الحدود وخلاف الكوريتين وانتشار حلف الناتو على حدود روسيا في بولندا واستونيا ولتوانيا يجعل من روسيا في استعداد كامل وجهوزية تامة للقتال وهي تملك اكبر مخزون من القنابل والصواريخ النووية في العالم وغيرها كثير لكن الاخطر هو الصراع في القوقاز على حدود روسيا والتدخل الروسي الان بين أذربيجان وارمينيا فهل سيكتب له النجاح ام انه سينتهي بالتدخل الروسي المباشر والحرب الشاملة وبسبب عدم انضباط ارمينيا سوف تنجر روسيا لتلك الحرب وان بدا انها قد هدأت الان.

 بريطانيا تنفصل عن الاتحاد الاوربي وجونسون يطالب بميزانية اضافية تقدر ب 22 مليار دولار لتحديث وزيادة اسلحة الجيش البريطاني من اجل ان يقول لأوربا نحن الاقوى وسنبقى الاقوى في اوربا وسيبقى البريطانيون هم صاحب اقوى اسطول بحري عسكري في اوربا ولن نتنازل عن ذلك فرنسا تحاول اعادة مجدها في امبراطوريتها القديمة في افريقيا وربما اجزاء من شرق اوربا وهذا ما حصل قبل ايام في محاولة انقلاب فاشلة قادها بعض ضباط الجيش الارميني ومدير المخابرات لاسقاط الحكومة الارمينية بدعوى الفشل في الحرب مع اذربيجان لكن المحرك طبعا فرنسا حنقا بروسيا وتركيا لأن فرنسا تريد اخذ دور محوري في الازمة الاذرية الارمينية .

الصراع بين امريكا والجمهورية الاسلامية المستمر منذوا اربعين عامًا واحتمالية قيام ترامب بضربة عسكرية لمواقع ايران النووية هو احتمال كبير جدا لكن بنفس الوقت سوف تبدء امريكا الحرب لكن احفاد سلمان المحمدي ع ومحور المقاومة هم من سيحدد موعد نهايتها  بانتصارهم على امريكا وانسحاب امريكا من الخليج والمنطقة وهذا ما سيفتح الافاق بوجه شعوب الخليج بالتحرر من الانظمة العميلة والفاسدة .

امريكا والاكراد وتركيا وماذا تفعل اوربا للقوة التركية المتعاظمة في  المتوسط وما هو الحل لألهاء تركيا عن التوسع خاصة في البحر المتوسط وعلى حساب مصالح اليونان وقبرص واوربا يبدوا ان الحل هو بالهاء تركيا مع اكراد سوريا ربما بأعطائهم فيدرالية او دويلة كردية في شمال شرق سوريا تحد من النفوذ التركي وانهاء حلم السلطان العثماني اردوغان برجوع الدولة العثمانية وهيمنتها القديمة كل هذا وغيرة في قادم الايام من وجهت نظر سياسية متواضعة  .

 

 

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