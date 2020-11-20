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وحدة الجبهة الإعلامية لدول محور المقاومة. .


 

هشام عبد القادر||

 

من الأهمية القصوى أن نتعلم ونروض النفس على روح الوحدة والعمل كالفريق الواحد كالبنيان المرصوص لا نفرق بين كل دول محور المقاومة ولا نفرق بين عملية التبادل كلا بعمله يؤدي دوره الجهادي حسب طاقته وتكليفه ومسؤليته الجهادية وايضا من الضروري الوعي الكبير بما يقوله قادة دول محور المقاومة وتطبيق اقوالهم قولا وعملا بالواقع الفعلي والعملي. 

والسير وفق نظام منظم ومخطط يسير بطريق مستقيم نحو الهدف الأعظم وحدة عالمية لكل أحرار العالم بمختلف اللغات ونهتم جميعا كلا يهتم بالأخر لا نجعل محور إهتمامنا فقط بدولة معينة بل النظرة الشمولية واجبة علينا ومن الأهم تقديم مظلومية على مظلومية من ناحية الإيثار ومن ناحية الموقع الإستراتيجي والأهمية الجغرافية والحالة الراهنة التي تعانيها المنطقة وليس يعني ذالك نهمل بقية الشعوب.  وهكذا علينا أن نفهم قضية ومظلومية الشعوب ونفهم ماذا تعانيه البلدان والمقدسات الإسلامية من سطوة الظالمين. 

علينا التركيز ماذا قال السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله لا نقبل بالتفرقة صراحة.  ودعاء لتوسعة الوحدة ووحدة الجبهة الإعلامية. 

وكذالك السيد حسن نصر الله حفظه الله دعاء لوحدة التكتل العالمي. ودعاء جميع الأحرار للضغط على النظام السعودي لرفع الحظر عن اليمن. ووقف العدوان على اليمن. 

هذه الدعوات وحدوية توحد خطى إمة.  كذالك إشارة السيد القائد علي الخامنئي حفظه الله تعالى بأن باخرة كبيرة ستغرق وهي امريكا الإدارة التي عبثت بالشعوب وإشارة بإن النظام السعودي سيمرغ انفه بالتراب هذه الإشارات توحد الرؤية للعالم الحر. 

وكل قادة دول محور المقاومة والشهداء لهم إشارات تعبر عن روح الفداء والتضحية والوحدة بالدفاع عن قضية الإمة الواحدة وعن الشعوب الواحدة والمقدسات الواحدة.  فمثلا إستشهاد الشهيد قاسم سليماني وابو مهدي المهندس وهما كانا في سبيل واحد واصدقاء بحركة ميدانية جهادية ولهم عدة لقاءات بمحور الجهاد المقدس وفاضت ارواحهم في سماء بغداد بوقت واحد وعلت ارواحهم بسماء الوجود بزمن واحد فهذه الإشارات توحد العالم الحر بمختلف اللغات وكذالك الشهيد الصماد رحمه الله باليمن رئيس دولة بمقدمة الصفوف تضحية لأجل قضية موحدة.  كل من يعرف ويعمق فكره إننا بسبيل واحد ستجده محب لكل قادة محور المقاومة ومحب لنصرة كل مظلومية تحل بالعالم العربي والإسلامي والعالم الإنساني كافة بمختلف اللغات والبلدان. 

روح كلية تحمل بطيها قبس من معاني رحمة للعالمين .

 

والحمد لله رب العالمين

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وحدة الجبهة الإعلامية لدول محور المقاومة. .
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