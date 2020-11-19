العلاقة بين الإعمار وبين اكل لحم الخنزير !!

باقر الجبوري||

بعد مرور اكثر من 16 عام !! مملوءة بهذه المنشورات القذرة !!! وكلها تدعي زوراً وكذباً ان من يشرب الخمر ! او يزني !!!! او ياكل المحرمات من الاطعمة !!!نبي من غير رسالة !!لانه لايسرق ولايقتل ولاينهب ولا ولا ولا الخ !!!

وفي المقابل ! يتم تصوير ان كل مصائب الكون ! قد نزلت على الارض بسبب الحاكم المسلم!!!

الذي يصوم ويحج ويصلي ويركع ويسجد !

كلنا نتذكر قبل عدة اشهر في بداية جائحة كورونا وكيف رأينا فيها انقلاب الغرب المتحضر المتطور المتنور !! الذي لايصوم ولايصلي ! رأيناه كيف انقلب وعاد الى تاريخه الاسود في القرصنة فاخذ يسرق ويصادر المعدات والتجهيزات الطبية حتى وصل الامر بهم الى مصادرة اي مواد طبية تعبر حدودهم وحتى وان كانت تابعة لبلد اخر !!!

يعني قرصنة دولية بقيادة واوامر حاكم (( ياكل لحم خنزير ))لا ... بل رأينا ماهو اكثر من ذلك !!فقد تنصلت اكثر الدول الاوربية من اتفاقياتها وتعهداتها حتى مع جاراتها من الدول الاوربية كما حدث من ايطاليا التي تركت للموت البطيء !!!

بالمناسبة ... اليوم ولمن ينشر هذه المنشورات نقول !ان الحاكم في العراق الان لايصلي ولايصوم ! ولايحج ! ولديه جنسية بريطانية وولاء امريكي مطلق !! وان كان مسلماً بالاسم فقط كبقية كبار الشخصيات التي لها الحل والربط في هذا البلد !! فهم كأغلبية (( لايعرفون الله ولا عبد الله )) وشي عادي عدهم (( العرگ والخنزير والنسوان ))

ومع ذلك فلم تتعبد الطرقات ولم تقدم الحكومة الخدمات ! وما زلنا في نزول من سيء الى أسوء الى أسوء ! حتى اصبحت احدى أماني الموظف ابن الدولة ( التعبان ) اصبح كل همه ان يستلم راتبه في بداية كل شهر ! بدون تاخير كما في كل مرة !!

الحقيقة ان هذه المنشورات لاتمثل الا( حرب ناعمة ) موجهة لمحاربة الاسلام والدين والتدين وحتى الاخلاق !!!

والا ... فالسؤال الواجب هنا هو !!!هل أكلُنا للحم الخنزير او شرب الخمر !!في مقابل ترك الصلوات والتدين والاخلاق !!!هل سيعبد ذلك الطرقات او هل سيعمر ذلك البلاد والعباد !!هل سيصلح ذلك من حال المجتمع !!

لا ... طبعا !!!فكلما ازدادوا أثما بحق انفسهم !ازدادوا إجراما بحق الشعب !!تلك هي الحقيقة...

ولنا في ساستنا أسوة (( سيئة )) !!!

صح لو لا ...

تحياتي ...





