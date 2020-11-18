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هل سيتخلص العراقيين من شياطين الأنس والجان؟!


 

سرى العببدي||

 

قد بين الله لنا في كتبه السماوية جميعها أن عدو الإنسان الأول هو ابليس .

لأبليس طرق كثيرة يدخل على النفس الانسانية المفطورة على التوحيد والتي عاهدت الله على قولها( بلى ) حين سأله الله كل النفوس بقوله ( الست بربكم ) قالوا ( بلى ).

الشيطان يدخل إلى النفس الانساني من خلال شهواتها والتي ضبطها الله بالشرع وإباح لها كل شيء وحرم القليل منها .

 تمكن ابليس من أن يجعل له اتباع من شياطين الجن والإنس. وأتباعه هم من يكفر بالله ومن يجعل له شريك ومن يبتدع بالدين، وكل من يشرع منهجا يضعه للناس،  يبعدهم  عن منهج الله الواحد الأحد الفرد الصمد.

إذاً الحجة علينا اولا هو عهد ربنا في أول ما خلقنا، ثم ارسل لنا منهج وطريق مستقيم واحد، حمله رسل الله تباعا، وخاتمهم سيدنا محمد عليه وعلى آله  افضل الصلاة وأتم التسليم، وهو الذي يجب أن يتبع .

 وهاهي البشرية تعيش في تيه وضنك، لأنها اتبعت ابليس ومناهجه المتنوعة، الوضعية شرقية أو غربية أو محلية.

  قد خسر العالم كثيرا بإنهيار منظومة القيم التي يرعاها الإسلام، لكن أن الله اوعدنا ووعده حق، أنه سيتم نوره ولو كره الكافرون والمشركون والمنافقون والمبتدعون .

لعل العراقيبن يسألون ويتسألون كم أبليس لعنه الله في العراق؟! منهم ماهو أفندي ومنهم ماهو يدعي التقوى إلا ما رحم ربي..!

ولاعجب في أبليس.! فقد تورط الشيطان في أرسال قومه ال العراق، وألبسهم لبوس الساسة ومعهم اتباع منخرطين بالحقل السياسي او بالحقل الإعلامي، او موظفين حكوميين كبار كانوا افسد من ابليس نفسه، فكانت النتيجة أن أتباع ابليس تغلبوا عليه بكل شي، فأصبح تابعا لهم وليسوا هم الأتباع له..!

إن ابليس يبدو قزما أمام هؤلاء، وهو مجرد تلميذ صغير في مدرستهم التي ورثوها عن الشيطان الأهم الطاغية صدام الذي صنعه الشيطان الأكبر امريكا، ومضى عليهم وهم يشيدونها على مقاسهم 17 عاما !

 نسأله تعالى ان يخلص العراقيين من شياطين ألأنس والجان، ومن الأبالسة جميعا، قديمهم وجديدهم إنه سميع مجيب..

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