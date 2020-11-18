المقالات

عندما يفقد المسؤول كرامته..!


   السيد محمد الطالقاني||   اختصَّ الله عزَّ وجل النَّوع الإنساني من بين خلقه بأنْ كرَّمه وفضَّلَه وشرَّفه، فللإنسان شأنٌ ليس لسائر المخلوقات؛ فقد خلَقَه البارئُ تعالى بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته؛ إكرامًا واحترامًا، وإظهارًا لفضله، واتَّخذ سبحانه من هذا الإنسانِ الخليلَ والكليمَ، والولِيَّ والخواصَّ والأحبار، وجعله مَعْدِنَ أسراره، ومَحلَّ حكمته، وموضِعَ مثوبته. ولكن العجب ان الانسان يحاول ان يفقد كرامته بالدعس عليها من اجل مصالح تافهة او ارضاء للناس. ومن هولاء الذين فقدوا كرامتهم بسبب دنيا هرون, وزير خارجية عراقي يقول : نرغب الاستفادة من تجربة السعودية في مكافحة الارهاب. الا تعلم ايها الوزير....ان كل التقارير الدولية تؤكد ان النظام السعودي كان منذ أواخر السبعينات إلى الآن المصدر الرئيسي للإرهاب وانتشار الفكر الوهابي, مع قيامه بدفع الاموال الباهظة في هذا السبيل. الا تعلم ايها الوزير..... ان للسعودية تاريخ أسود ليس فقط في دعم الإرهاب، بل في تنشئته والتأطير النظري لأيديولوجيا التنظيمات الإرهابية . وحتى الاستكبار العالمي يصرح بذلك , فالسناتور الجمهوري راند بول يؤكد ان السعودية هي راعية للإرهاب، وإن "الإرهاب موجود في العالم لأن السعوديين يمولونه". ايها الوزير.... لقد بذلت  السعودية الاموال الهائلة من اجل تاجبيج  الفتنة الطائفية في العراق, من خلال اغراء اصحاب المنصات من علماء وقادة احزاب سنية, واستطاعت بهذه المنصات التمهيد لدخول الدواعش الى الاراضي العراقية, واثارة الفوضى في البلاد من خلال المفخخات التي طالت ابناء شعبنا في كل مكان من العراق , حتى امتلات السجون العراقية بابناء الوهابية مابين ذباح ومغتصب وقاتل وحاقد . باعجبا كل العجب …. ايها الوزير الاولى بك كعراقي ان صدقت عليك هذه التسمية, ان تعيد البسمة  الى شفاه اليتامى والثواكل الذين فقدوا رجالهم بسبب الارهاب السعودي وذلك من خلال المطالبة باعدام مجرميهم القابعون في سجون العراق من قادة وازلام الدواعش. كيف تريد ان تتعلم مكافحة الارهاب من راعي الارهاب؟  الا تعلم ايها الوزير..... ان فاقد الشيء لايعطيه. ايها الوزير...نحن امة نختلف عن بقية الامم ,نحن الذين صنعنا ملحمة الاربعينية التي حيرت العقول واذهلت العدو قبل الصديق. ونحن امة المرجعية الدينية التي قضت على على اكبر قوة استعمارية غازية ومحتلة في العصر الحديث وهم الدواعش. اعلم ايها الوزير..... اننا امة تعلمنا الشجاعة من امير المؤمنين علي عليه السلام, وتعلمنا الصبر من الحسن المجتبى عليه السلام,  وتعلمنا الكرامة من سيد الشهداء عليه السلام , وتعلمنا الاباء من ابي الفضل العباس عليه السلام.   اعلم ايها الوزير....ان فتوى مرجعيتنا لازالت  قائمة, واننا لن نبيع العراق, ولن نستعبد من اية دولة كانت, ولن نخضع لاي ارادة خارجية,فاحذروا الحليم اذا غضب.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هل سيتخلص العراقيين من شياطين الأنس والجان؟!
عندما يفقد المسؤول كرامته..!
فنتازيا نقاشية..!
بلدي بحاجة الى القائد المؤثر
السعودية واستئجار  الاراضي؟!
استحلاب أمريكا للأموال الخليجية
بادية النجف.. الحلم السعودي المفخخ!
دولة الفقيه وصناعة الجند ..
كلهم مثل الكاظمي !
الاستثمار بوابة جديدة للتأمر..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك