فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش||
١- بعد إبطال عقود شركات المحمول بسبب المديونية وسوء الخدمة شركة زين تطالب بتعويضات/ زين ما طالبوا بعقوبة المستخدمين!
٢- هلاك عزت الدوري بالأردن، والغريري بأربيل/ شو كل مكان يأخذ نفطنا يفرخ رفاق!
٣- زعيم حزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردي يريد استخدام ورقة المياه للرد على قانون الاقتراض/ الظاهر نفط البصرة ما مغزر!
٤- السعودية تمد الإرهاب بالمال والرجال/ لذا تستعين بها الحكومة لإيقافه!
٥- بفضل إجراءات الحكومة العراق يحصل على المركز الأول/ بإصابات كورونا.
٦- أنباء عن تخفيض لعدد القوات الأمريكية/ وسط انزعاج لمدوني الثورة والوطنيين!
٧- تعديل جديد على قانون مؤسسة الشهداء ليشمل الذين سقطوا طول عام كامل/ في سبيل إلغائه!
٨- الحكومة التي رفضت التصويت ضد القوات الأمريكية لعدم مشاركة الكورد فيه/ هي هي تصفق لقانون الاقتراض رغم اعتراض الكورد عليه!
٩- مراقبون: أسباب تأخير اللقاء بين الكاظمي والملك سلمان/ صعوبة فهم أحدهما لكلمات الآخر!
النقطة العاشرة متروكة للمتابعين.
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