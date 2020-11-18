فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش||

١- بعد إبطال عقود شركات المحمول بسبب المديونية وسوء الخدمة شركة زين تطالب بتعويضات/ زين ما طالبوا بعقوبة المستخدمين!

٢- هلاك عزت الدوري بالأردن، والغريري بأربيل/ شو كل مكان يأخذ نفطنا يفرخ رفاق!

٣- زعيم حزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردي يريد استخدام ورقة المياه للرد على قانون الاقتراض/ الظاهر نفط البصرة ما مغزر!

٤- السعودية تمد الإرهاب بالمال والرجال/ لذا تستعين بها الحكومة لإيقافه!

٥- بفضل إجراءات الحكومة العراق يحصل على المركز الأول/ بإصابات كورونا.

٦- أنباء عن تخفيض لعدد القوات الأمريكية/ وسط انزعاج لمدوني الثورة والوطنيين!

٧- تعديل جديد على قانون مؤسسة الشهداء ليشمل الذين سقطوا طول عام كامل/ في سبيل إلغائه!

٨- الحكومة التي رفضت التصويت ضد القوات الأمريكية لعدم مشاركة الكورد فيه/ هي هي تصفق لقانون الاقتراض رغم اعتراض الكورد عليه!

٩- مراقبون: أسباب تأخير اللقاء بين الكاظمي والملك سلمان/ صعوبة فهم أحدهما لكلمات الآخر!

النقطة العاشرة متروكة للمتابعين.

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